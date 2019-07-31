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國寶汝窯無紋水仙盆 乾隆為何說是狗盆

2019-07-31 11:56聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮明星展品之一北宋汝窯青瓷無紋水仙盆，昨經文化部公告為國寶。這件傳世汝窯中唯一不見燒製窯器常見紋路的精品，向來引全球注目，不過乾隆皇帝在這件精品底下卻刻〈猧食盆〉詩，說該盆是餵哈巴狗的狗盆。

汝窯青瓷無紋水仙盆一直是故宮明星展品，這只橢圓形的水仙盆，通體呈天青色，周緣與稜角釉薄處還現出淺粉色光澤，底面刻有乾隆皇帝〈猧食盆〉御製詩，最神奇的是毫無燒製瓷器時會有的紋路。故宮器物處處長余佩瑾說，汝窯本就位居宋瓷之冠，明代文獻鑑賞汝窯時曾說「有紋者真，無紋者尤佳」，無紋水仙盆正是全球唯一一件無紋的汝窯。

余佩瑾表示，無紋水仙盆通體完美無瑕，因此一直受到注目，早在故宮還沒搬到台北時，將許多逸品借給英國舉辦倫敦藝展，英方就在故宮80箱藝術品中注意到這件，還納悶有否可能是後代仿品。不過最後仍確認是北宋時代製造。

余佩瑾說，2016年大阪陶磁美術館向故宮借展時，也特別喜歡這件，但因「無紋」實在太特殊，也問起有否可能是仿品。不過最後從該盆足部製作方式，也判斷真的是北宋製作。

該盆用途究竟如何也是討論話題。余佩瑾說，「水仙盆」是北京1930年代時稱呼，再往前可推到慈禧太后時代，當時把這類淺盆都稱水仙盆，清宮也確實留下許多珠寶作的假盆景，其中也有水仙盆景。

余佩瑾說，不過乾隆〈猧食盆〉中的「猧」，指的是哈巴狗，意指該盆是餵狗食用的盆子。她說，唐到宋時宮廷有養哈巴狗，據說乾隆問周遭人這種盆子用來做什麼，旁邊的人都回答養狗，乾隆才做此詩。不過乾隆晚年又說這種說法只是好玩。

故宮最新國寶「汝窯青瓷無紋水仙盆」，為傳世唯一一件無紋水仙盆。圖／故宮提供
故宮最新國寶「汝窯青瓷無紋水仙盆」，為傳世唯一一件無紋水仙盆。圖／故宮提供
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故宮乾隆皇帝
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