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28歲男易疲倦、心悸 醫：心室早期收縮 嚴重恐猝死

2019-07-31 11:56聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣一名28歲陳姓男子，近4年來容易疲倦、經常心悸，到醫院求診後發現為頻繁心室早期收縮，經醫師建議接受零輻射心導管電燒手術後，隔天即出院，目前恢復良好，也能再進行原本因心悸而暫停熱愛的羽球及跑步。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，陳姓病患心律不整已經好幾年，但過去都只用藥物控制，療效不佳，經過檢查，發現他有五分之一到三分之一的心跳是屬於心室早期收縮。

心室早期收縮最容易感受到的症狀，就是心跳或脈搏有停拍、停格的狀況，因有無效的心跳，且這樣的心跳打不出血液，卻仍會消耗能量，若這種狀況持續下去，可能會走向心臟衰竭，更嚴重則是突發性引起的心室顫動、心室頻脈等，可能因血液一下子無法輸送出來，導致暈厥或猝死。

林圀宏說，心律不整的傳統心導管治療需要X光機指引到病灶，依照心律不整的複雜度，手術過程所需接受的輻射照射時間也不同，輻射暴露平均約25至30分鐘，約需1100張胸部X光的劑量，等於一般人自然接觸1到9年的輻射劑量。且輻射線的暴露對於年齡越小或年輕病患來說影響越大，甚至會提高癌症風險。

而零輻射心導管電燒新技術，則可透過3D立體定位執行心律不整的心導管治療，讓病患可以在零輻射情況下完成手術，醫師也不需要穿厚重的防輻鉛衣，降低椎間盤突出、長骨刺及早發性白內障的風險。

中醫大新竹附醫表示，此新技術可將輻射暴露降到零分鐘，手術成功率一樣達98%，目前醫院已透過零輻射新技術完成電燒7例，是桃竹竹苗唯一能操作零輻射心導管電燒手術的醫院，希望讓病患能夠得到更安全的治療。

心律不整的傳統心導管治療需要X光機指引到病灶，依照心律不整的複雜度，手術過程所需...
心律不整的傳統心導管治療需要X光機指引到病灶，依照心律不整的複雜度，手術過程所需接受的輻射照射時間也不同。記者陳斯穎／攝影
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