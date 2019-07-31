森林護管員工作危險待遇差 陳吉仲：國家對不起你們

2019-07-31 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣約有六成的土地被森林覆蓋，仰賴林務局1064名森林護管員巡護著。森林巡護工作危機四伏，內容更是五花八門，不但要精通十八般武藝，執行任務時更充滿危險與挑戰，但這樣危險辛勞的工作，卻沒有獲得應有的保障與報酬，農委會表示，一個月提出一套針對森林護管員完整的照顧福利措施出爐，給森林護管員基本照顧，年底送交行政院。

今天是「世界巡護員日」，農委會林務局舉行「森林護管員論壇」，分享森林護管員工作的辛勞。農委會主委陳吉仲表示，巡護員的薪資福利，坦白說是「國家對不起你們」，今年在護管員的薪資福利平均每月增加3000到7000元，他認為這樣不夠，很多制度面應該討論，不論是打擊山老鼠、救火、維護山林的水土保持、巡山，危險度遠高於政府人員的貢獻，農委會一個月內會提出方案，年底前完整的森林管護員福利制度會送交行政院。

工作14年的森林護管員吳國禎表示，他剛進來時起薪2萬6000元，現在3萬4000元，其餘的加給，要從事危險工作才有；擔任森林護管員近30年的林建民表示，他做了30年也才3、4萬元，所謂的3000至7000元(山地巡護作業費)的加給，其實實際上很努力的做，平均每個月才加給2500元左右，他認為，獎金是浮動的，要加入本薪才比較有實質幫助。

農委會林務局長林華慶表示，就在前天晚上8時許，南投竹山杉林溪分站，同仁從盜伐熱點布建的科技器材中，發現不明人士進出，森林護管員晚間隻身前往查緝，發現三名外籍移工，移工看到同仁立刻拔腿就跑，由於森林護管員僅有一人且持木棍，立刻撤退通報，最後逮捕到三名移工中的一名，這是森林護管員的日常。

他也說，台灣有1064名森林護管員，要管理162多萬公頃的森林，平均每人要負責1400多公頃，約50多座大安森林公園大小，即使人員多增加一倍，一人也要負責30多座大安森林公園的大小，因此會邀請登山高手、社區巡守等愛山人士、志工一同協助幫忙。