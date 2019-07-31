親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
進口雞肉安不安
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

週刊爆柯文哲2020三套劇本 關鍵人物在他？

打不倒的香港：什麼是對家與自由的愛？

森林護管員工作危險待遇差 陳吉仲：國家對不起你們

2019-07-31 11:41聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台灣約有六成的土地被森林覆蓋，仰賴林務局1064名森林護管員巡護著。森林巡護工作危機四伏，內容更是五花八門，不但要精通十八般武藝，執行任務時更充滿危險與挑戰，但這樣危險辛勞的工作，卻沒有獲得應有的保障與報酬，農委會表示，一個月提出一套針對森林護管員完整的照顧福利措施出爐，給森林護管員基本照顧，年底送交行政院。

今天是「世界巡護員日」，農委會林務局舉行「森林護管員論壇」，分享森林護管員工作的辛勞。農委會主委陳吉仲表示，巡護員的薪資福利，坦白說是「國家對不起你們」，今年在護管員的薪資福利平均每月增加3000到7000元，他認為這樣不夠，很多制度面應該討論，不論是打擊山老鼠、救火、維護山林的水土保持、巡山，危險度遠高於政府人員的貢獻，農委會一個月內會提出方案，年底前完整的森林管護員福利制度會送交行政院。

工作14年的森林護管員吳國禎表示，他剛進來時起薪2萬6000元，現在3萬4000元，其餘的加給，要從事危險工作才有；擔任森林護管員近30年的林建民表示，他做了30年也才3、4萬元，所謂的3000至7000元(山地巡護作業費)的加給，其實實際上很努力的做，平均每個月才加給2500元左右，他認為，獎金是浮動的，要加入本薪才比較有實質幫助。

農委會林務局長林華慶表示，就在前天晚上8時許，南投竹山杉林溪分站，同仁從盜伐熱點布建的科技器材中，發現不明人士進出，森林護管員晚間隻身前往查緝，發現三名外籍移工，移工看到同仁立刻拔腿就跑，由於森林護管員僅有一人且持木棍，立刻撤退通報，最後逮捕到三名移工中的一名，這是森林護管員的日常。

他也說，台灣有1064名森林護管員，要管理162多萬公頃的森林，平均每人要負責1400多公頃，約50多座大安森林公園大小，即使人員多增加一倍，一人也要負責30多座大安森林公園的大小，因此會邀請登山高手、社區巡守等愛山人士、志工一同協助幫忙。

移民署長邱豐光表示，他的父親當年就是屏東的巡山員，由於與山老鼠衝突，山老鼠放話要殺他全家，促使他後來報考警大，他在警界服務40年，今年轉任移民署，直到現在，他放假就往山林跑，對森林的感情深厚，近期移民署查緝到的山老鼠大多為失聯移工組成的，移民署責無旁貸，會持續協助向查緝工作。

今天是「世界巡護員日」，農委會林務局特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協...
今天是「世界巡護員日」，農委會林務局特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協會代表、森林調查監測志工，舉行「森林護管員論壇」，分享山林守護者第一線工作的艱辛，並向森林護管員致敬。森林護管員吳國禎(左)、林建民(右)。記者彭宣雅／攝影
分享

移民署農委會
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／一夜8次郎喊苦 尿到無法睡 醫師：噓噓不是小事

2019-07-31 13:11

國人關注百大議題 民生多於政治

2019-07-31 12:12

今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18

國寶汝窯無紋水仙盆 乾隆為何說是狗盆

2019-07-31 11:56

婦人肚臍癢長出小菜花 切片檢查竟發現是卵巢癌

2019-07-31 11:28

皇帝「認證」價更高！ 故宮新國寶都有乾隆刻字

2019-07-31 12:23

8月1日世界肺癌日 三步驟拒肺癌

2019-07-31 12:02

刺刺der～阿嬤機車綁這塊防屁股燙傷 網憶台路況笑翻：根本氣血循環車

2019-07-31 12:00

28歲男易疲倦、心悸 醫：心室早期收縮 嚴重恐猝死

2019-07-31 11:56

年度大潮來臨 8、9月慎防海水倒灌

2019-07-31 11:43

低氣壓環流影響 全台西半部空品恐轉差

2019-07-31 11:20

登革熱疫情嚴峻 台南已開出542張罰單

2019-07-31 11:02

蟲咬蜂螫槍擊 他們是你所不知道的森林護管員

2019-07-31 10:54

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 10:02

中元節圓好願 法鼓山舉行孝親報恩法會

2019-07-31 08:55

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17

賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47

熱低壓有機會成颱 吳德榮：明起外圍環流影響易降雨

2019-07-31 07:21

暑假搶攻親子商機 高雄大型購物中心尬場

2019-07-31 06:56

夕陽無限好 氣溫稍降

2019-07-31 00:48

7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭最多

2019-07-31 00:48

秋行軍蟲 首見危害高粱

2019-07-31 00:48

健康你我他／多蔬果多喝水 沖淡汗味

2019-07-31 00:29

中國醫大研究 合併2種免疫治療

2019-07-31 00:29

腸病毒71型疫苗 可望明年上市

2019-07-31 00:29

健康主題館／台灣乳癌年輕化 治療必須更積極

2019-07-31 00:29

南高屏現切水果抽驗 56%不合格

2019-07-30 23:43

不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16

高粱新品種免灌溉 減抽地下水改善地層下陷

2019-07-30 21:15

秋行軍蟲入侵金門高粱田 金酒：對高粱酒釀造影響不大

2019-07-30 20:59

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

不切是正常？他點魚肚粥驚見老闆豪氣放整隻 網：南部這樣基本的...

2019-07-30 20:00

疫情擴大！ 連金門高粱田也遭秋行軍蟲攻佔

2019-07-30 19:41

一張表就能搞懂 照顧幼兒新制8月上路

2019-07-30 19:38

睡前1至2小時泡澡 助眠效果佳

2019-07-30 19:15

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

偵測外來病菌感染 皮膚神經立大功

2019-07-30 17:35

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13
看更多

熱門文章

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

掀開馬桶蓋被「大蛇頭」狠盯 怒拔馬桶竟抓出40公斤巨蟒

2019-07-30 15:01

日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56

第七號颱風薇帕生成！ 今晚有雨到周五

2019-07-31 10:02

麥當勞嗶悠遊卡 豬肉滿福堡買一送一

2019-07-31 11:20

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13

南海低壓增強為熱帶性低氣壓 24小時內恐成颱

2019-07-30 17:54

熱低壓有機會成颱 吳德榮：明起外圍環流影響易降雨

2019-07-31 07:21

挑戰最高CP值漢堡 麥當勞極選系列首創「酪梨」入堡

2019-07-30 18:35

他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03

認得1022個字彙、會推理 世界最聰明狗狗逝世享年15歲

2019-07-30 22:14

女人燙染髮卻狂掉頭髮？3招養髮小技巧 先從不要天天洗頭開始

2019-07-30 15:00

逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17

賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

每日星座運勢／巨蟹溝通是心靈鑰匙 有機會解紛爭

2019-07-31 00:00

不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16

氣溫升高缺糧 海鷗生吞兔子還會吃同類

2019-07-30 15:11

婦人肚臍癢長出小菜花 切片檢查竟發現是卵巢癌

2019-07-31 11:28

不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎

2019-07-30 14:31

轟動全日本 「會發光的珍珠」台灣版來了！

2019-07-30 18:43

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

她問「30歲還在端盤子很廢嗎？」 網友：是否有人生目標才重要

2019-07-31 12:24

七夕情人節必備華麗大餐！台北7大高檔牛排館全攻略

2019-07-30 16:22

下班下課小心！氣象局發布南高屏大雷雨即時訊息

2019-07-30 16:47

【生活見聞】雨煙／感謝好心人

2019-07-31 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／黑衣黑褲黑鞋

2019-07-31 06:00

【美味記憶】王蓓蓉／魚頭湯

2019-07-31 06:00

今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18

7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭最多

2019-07-31 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top