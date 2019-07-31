今天是本周最熱！ 周四起全台防午後大雷雨

2019-07-31 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天是本周最熱的時候！中央氣象局說，今天雲量少，台北市等三縣市恐來到36度高溫，高雄市甚至會連續飆到36度，提醒民眾出門務必防曬。降雨部分，受到南方雲系北抬及颱風生成影響，今天晚上開始下雨到周五，周四起全台要慎防午後大雷雨。

氣象預報員李孟軒說，今天各地多雲到晴，雲量少，加上受到太平洋高壓影響，預估是這周最熱的時候，全台高溫落在34到36度間，桃園以北有機會有36度以上高溫，目前針對四縣市發布高溫資訊，有機會再擴增。

氣象局今天上午6時21分發布高溫資訊，白天高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市盆地，桃園市近山區或河谷為黃色燈號，溫度恐達到36度高溫。

降雨方面，李孟軒說，今天台東跟恆春半島要留意短暫陣雨，中南部及北部山區則是要注意午後雷陣雨，有可能達到大雨特報等級。

李孟軒說，受到稍早今年第七號颱風薇帕生成以及南方雲系北抬，水氣的確會增加，今天晚上到周五迎風面花東跟南部一整天要留意短暫陣雨，其他地區則是以午後雷陣雨為主，恐有較大雨勢，達到大雨等級，西半部偏山區時雨量40毫米以上。

至於外界指今天開始進入颱風季，且下周是颱風大量生成的一周 ，李孟軒說，7月到9月本來就是颱風生成月份，今天生成颱風很正常，不是因為颱風季緣故。