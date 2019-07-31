登革熱疫情嚴峻 台南已開出542張罰單

2019-07-31 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



東南亞有颱風形成、南部又有大雨，台南市登革熱防治中心7月份已經開出229張罰單，今年至今則已經開出542張，接近去年全年的兩倍。

台南市衛生局表示，每張罰單是3000元，目前還沒有民眾被開到第二張，而今年罰單這麼多，最主要是大雨不斷，家户容器內有病媒蚊幼蟲的情況相當多，加上疫情嚴峻，防疫人員加強稽查陽性容器，開出比較多的罰單。

登革熱防治中心自7月2日至30日開立229張舉發單，今年已開立542張舉發單；107年全年開立355張舉發單。樣態以桶、缸、甕、盆容器積水孳生病媒蚊孑孓的最多， 也有雨後帆布積水被查獲孳生病媒蚊孑孓而被開罰。

台南市於7月29日新增1例登革熱境外移入病例，病毒分型為第一型。截至目前台南市確診登革熱本土病例數15例，境外移入病例數26例，請市民落實孳生源清除，並做好防蚊措施。

第26例境外移入病例為50多歲男性，居住地於安南區，個案病毒分型為第一型，與本市之前本土案例病毒分型為第二型不同。

衛生局指出，登革熱（Dengue fever）是登革病毒所引起的急性傳染病，病毒經由蚊子媒介傳播。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能致病的能力。患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒產生抗體，若再感染其他血清型的登革病毒，會造成登革熱重症。