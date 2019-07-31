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蟲咬蜂螫槍擊 他們是你所不知道的森林護管員

2019-07-31 10:54聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

全台現在有1064名在山上維護山林、進行調查的森林護管員，平時要查緝山上盜伐山老鼠、與山老鼠對峙外，還會遇到蟲咬、蜂螫等高風險危害，不僅工作時常日夜顛倒，且薪資待遇也不突出，若非對這份工作保持高度熱誠，很難堅持下去。

今天是世界巡護員日，農委會林務局特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協會代表、森林調查監測志工，舉行森林護管員論壇，分享山林守護者第一線工作的艱辛，並向森林護管員致敬。

在南投埔里的森林護管員林建民是仁愛鄉泰雅族人，從事這份工作已經近30年，他表示，工作除了遇到查緝盜伐的山老鼠外，還必須進行森林打火和森林調查工作；他表示，曾經在打火收隊下山過程中，森林火災的煙霧刺激了虎頭蜂，當下整群虎頭蜂追著全隊11人叮咬，當下有人倒下，有人奔跑求援，現場宛若電影情節，最後全隊11人全數住院治療，他自己也被叮咬了10多個包，鬼門關走一遭。

林建民說，因為長期在山中工作，有時被蟲咬也不知道，曾有一次下山後全身倦怠、高燒不退，以為只是感冒到診所拿藥，沒想到狀況越來越糟，才轉大醫院，最後發現是被恙蟲叮咬，整整住院8天才康復；這樣危險、辛苦，沒有相對工作報酬的工作，卻做了近30年，他說自己是「山裡的孩子」，因此幾十年來，對大山的熱情不減。

另一位擔任森林護管員14年的吳國禎表示，查緝山老鼠抓人至少超過30次，多次在山裡與山老鼠近身搏鬥，曾經一個小村莊有一半的人都被他抓走了，但因為訴訟的時間太長，程序太久，又無法預防性羈押，難產生遏止效果，曾有山老鼠在訴訟這段時間，就被抓了三次，查緝人員令人無奈。

吳國禎說，森林護管員也配有防彈背心，但因為很重，比較少穿戴，但某一次上山原本要抓山老鼠，沒想到是盜獵者，盜獵者被發現後立刻開槍，他與三名盜獵者就在山林間追逐狂奔，當時可以用「槍林彈雨」形容，最後盜獵者仍被支援人員制伏，也查緝了三把槍械，在這驚險一瞬間，當下他才瞬間想到自己的防彈背心，提醒自己下回要記得穿。

今天是「世界巡護員日」，農委會林務局特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協...
今天是「世界巡護員日」，農委會林務局特別號召森林護管員、協助巡守的社區林業在地協會代表、森林調查監測志工，舉行「森林護管員論壇」，分享山林守護者第一線工作的艱辛，並向森林護管員致敬。森林護管員吳國禎(左)、林建民(右)。記者彭宣雅／攝影
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山老鼠恙蟲
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