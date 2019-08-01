農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

農曆7月是俗稱的鬼月，據說此月鬼門關大開，許多鬼都會在這時候出來「抓交替」。在這個充滿神祕詭譎氛圍的月份裡，有哪些禁忌是我們要特別留意的呢？以下純粹分享民俗觀點，讓大家作個參考！

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一、避免到溪、河、海邊等戲水

據說好兄弟都在水邊等抓交替。

二、別在晚上時亂吹口哨、笛子或簫

這些聲音在夜晚聽起來更淒涼，容易引來好兄弟。

三、衣服避免夜晚晾曬在外

水氣帶有不穩定的磁波，容易與陰界相容，引來好兄弟附著其上。

四、別亂拍別人的頭和肩膀

人的肩頭上有三把火，一拍即滅，讓好兄弟容易上身。

五、夜裡有人叫你名字，不要隨便回頭答應，尤其是在荒涼偏僻的地方

有可能是好兄弟在叫你，當你一回頭或答應了，魂魄就容易被勾走。

六、忌入厝、牽車、結婚等事宜

據說容易不順或有意外發生。

七、忌出殯、入土、弔喪等喪葬事宜

據說會引來更多無形靈體聚集。

八、減少醫院探病

醫院是陰陽交界點，尤其在鬼月裡，會更容易撞鬼。

九、看到地上灑落的冥紙別隨便踩踏

冥紙是好兄弟的零用錢，隨便踩踏會冒犯好兄弟。

十、盡量避免晚上出門，就算要出門也勿披頭散髮

夜晚遊蕩的靈體多，披頭散髮會被當成同類。

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