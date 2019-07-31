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731大限至1億資金仍未到位 南榮科大恐停辦

2019-07-31 10:04聯合報 記者謝進盛╱即時報導

教育部7月31日大限到，校方增資1億元仍未到位，台南鹽水南榮科技大學恐將關門退場，現有800多名學生及90餘名教職員去留，外界關注。

南榮科大近年來招生不善學生數驟減，108學年度遭停辦一年，教育部要求校方本月底要有1億元增資到位，否則學校停辦。甫卸任的南榮董事會董事長沈柏青日前說，將持續努力到最後一刻，不希望南榮關校停辦，而今天是期限倒數最後一天，上午仍無好消息傳出，學校董事會也未對外回應，學校籠罩一片低氣壓。

而校方目前還積欠教職員今年5、6、7月薪水，估計約2400多萬元。許多教職員儘管「無薪」仍堅守崗位，不過走入校園一片寂靜，行政大樓部分樓層、辦公室早已經清空空無一人，行政大樓僅有零星學生進出洽辦瑣事。

「爆發賣假學歷醜聞，學校元氣大傷！」校方人員說，南榮原為工專，後改制技術學院，多次力拚升格科技大學，重砸數億元校務基金添設設備、改善師資，好不容易在民國102年如願，註冊率約6、7成間，勉強維持經營。

然民國105年前校長黃聰亮與妻子吳洛瑜爆發販售假學歷、假論文醜聞，註冊率低至18%，翌年也僅回升至3成上下，持續虧損董事會不願增資惡性循環下，終至走入困境。

學校面臨關門命運，也影響學校諸多行政業務推動，校方人員透露，原應該要寄出的下學期註冊單，考量相關日後不確定因素，迄今仍未寄送，師生們對於未來徬徨不已。

南榮科大整併部分局處節省電力開支，部分單位關閉多時，不見人員進出。記者謝進盛／攝...
南榮科大整併部分局處節省電力開支，部分單位關閉多時，不見人員進出。記者謝進盛／攝影
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教育部要求1億資金仍未到位，南榮科大恐停辦。記者謝進盛／攝影
教育部要求1億資金仍未到位，南榮科大恐停辦。記者謝進盛／攝影
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教育部要求1億資金仍未到位，南榮科大恐停辦，校園有零星學生到校洽辦事務。記者謝進...
教育部要求1億資金仍未到位，南榮科大恐停辦，校園有零星學生到校洽辦事務。記者謝進盛／攝影
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許多南榮教職員如依照昔日作息到校上班。記者謝進盛／攝影
許多南榮教職員如依照昔日作息到校上班。記者謝進盛／攝影
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南榮科大校園角落一景。記者謝進盛／攝影
南榮科大校園角落一景。記者謝進盛／攝影
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教育部醜聞
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