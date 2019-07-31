中元節圓好願 法鼓山舉行孝親報恩法會

2019-07-31 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中元節即將到來，法鼓山表示，將於此消災祈福的吉祥月，在海內外分寺院舉行孝親報恩法會，請社會大眾在傳遞感恩心意時，一起守護環境、珍惜資源，用心安迎來平安，在中元圓滿好願。

法鼓山表示，在農曆7月中元期間，法鼓山主要以地藏經、慈悲三昧水懺、梁皇寶懺為法會共修項目。顧及民眾生活習慣，時間大多選在周末，或為期一周以上，便於民眾精進修行或隨喜參與。法會前均可事先透過填寫「雲端牌位」，祈以佛菩薩的慈暉，加持關心的對象，圓滿報恩祈福的願望。

法鼓山已於「孝親報恩專區」，公布2019年相關中元報恩法會的地點、日期如下：

北部地區：農禪寺「梁皇寶懺法會」（8/4~8/10)。安和分院「地藏經共修及地藏法會」(8/14~8/29)、中山精舍「地藏法會」(8/11~8/18)。基隆精舍「地藏經共修」(8/12~8/17)。中華佛教文化館「地藏經共修」(7/21~8/29)。

桃竹地區：桃園齋明寺「地藏法會」(8/12~8/18)、齋明別苑「地藏法會」(8/4~8/11)。新竹精舍「地藏法會」(8/15~8/17)。

中部地區：台中寶雲寺「地藏法會」(8/2~8/4)。南投德華寺「地藏法會」(8/11)。

南部地區：台南分院「地藏法會」(8/3~8/4)、佳里雲集寺「慈悲三昧水懺暨三時繫念法會」(8/10~8/11)；「地藏法會」(8/18)。高雄紫雲寺「地藏法會」(8/11~8/17)；「三時繫念法會」(8/18)。

東部地區：蘭陽分院「地藏法會」(8/11)。台東信行寺「慈悲三昧水懺法會」(8/15~8/17)；「三時繫念法會」(8/18)。