逾60萬人次挑戰玉山主峰 去年六成都在40歲以上

2019-07-31 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



玉山，不僅是國人精神象徵，夏天暑假是申請登玉山的旺季，每年吸引超過34萬人次前來申請排雲山莊，玉山國家公園管理處指出，累計過去申請人次，已堂堂邁過60萬人次大關，根據去年統計入園遊客以40至59歲占最多。證明近年越來越多中壯年人口投入登山活動。

玉管處表示，登玉山早已成為國民運動，並沒有申請的年齡限制，海拔3402公尺的排雲山莊，是兩日登頂的重要一站，過去每天只容許92人入住，前年由於山莊二樓已整修完畢，每天可多提供24個床位，使得排雲單日可容納山友數，達到116人，但還是常常有山友抱怨排雲中籤率太低。

玉管處指出，從去年申請入園的數據來看，台灣中壯年登山客的比例有明顯增加，僅40至59歲的入園遊客，就超過一半，達到51.1%，60歲以上則占了10.5%，象徵橘世代的自我肯定，不服老。

但玉管處副處長林文和也指出，從山域意外事故統計分析，去年遭難人數有46人，其中最多的是創傷13件，迷途7件、墜谷、高山症各6件，而發生事故的登山客當中，有54.3%是40至59歲的年齡層，60歲以上則占了19.6%，事故率高達7成，代表中壯年登山有體能不足，及對環境反應慢的情況 。