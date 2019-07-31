賴忠瑋：下周恐是颱風大量生成的一周 但變數很大

2019-07-31 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天仍然相當晴朗炎熱，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，在太平洋高壓籠罩及南海熱帶性低氣壓外圍帶來的偏東風影響之下，各地雲量偏少，白天溫度隨日曬明顯上升，西半部許多地方在中午都有可能達34到35度，局部地區如大台北及高雄則有機會上看36度。炎熱的天氣下要特別注意熱傷害，避免待在高溫日曬的環境太久，應該隨時注意身體狀況，最好保持在相對涼爽的環境，並且多補充水份。今天也適合洗曬衣物及整理環境，明天起天氣就會開始有些變化了。

明天起午後雷陣雨發生的機率會提高，下雨的範圍及強度也會逐漸增強，他說，造成這樣變化的主要原因是太平洋高壓北抬，台灣逐漸受到南方大範圍低壓帶的影響，也就是說台灣周圍的大環境將逐漸缺少太平洋高壓內的沉降氣流來抑制對流的發展，相反的低壓主宰後，會帶來較溫暖潮濕的偏南風，也會更容易有對流雲系生成。

賴忠瑋說，明天起中南部雲量就會增加，午後雷陣雨也會逐漸增加，周五全台灣的午後雷雨機率也將全面提高，南部及東南部迎風面則要留意容易有局部短暫陣雨。

他說，預計低壓帶主宰的天氣會持續到下周，甚至這段期間在太平洋高壓比較偏北的情況下，南方的熱帶洋面有很大的空間及合適的環境成為熱帶擾動、熱帶性低氣壓或颱風發展的溫床。

目前在南海菲律賓西方海面就有一個熱帶性低氣壓，正逐漸朝西北方往中國海南島及雷州半島方向前進，他表示，預計今天白天中心最大風速最強，幾乎能達到輕度颱風等級，不過隨即在今天下半天到明天，環流影響海南島及雷州半島後，強度也會逐漸減弱。今明兩天要前往廣東、廣西、香港或海南島的話，都要特別注意這個熱帶性低氣壓的影響，容易有強風及較大雨勢。台灣則要留意其外圍環流可能為南部帶來局部短暫陣雨，沿海也要留意容易出現長浪。