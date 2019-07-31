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暑假搶攻親子商機 高雄大型購物中心尬場

2019-07-31 06:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

暑假過了一半了，高雄夢時代、大魯閣草衙道最近又推出新的活動，鎖定小朋友最愛的恐龍和「貓咪老師」來尬場，希望能吸引更多的親子。

「恐龍氣墊嘉年華」即日起到9月2日在大魯閣草衙道舉辦，全區超過250坪的兒童室內遊樂場，結合擬真恐龍及氣墊闖關活動，和兒童安全障礙挑戰空間。

周末再加碼推出「恐龍遊行」，在草衙道購物逛街驚見2公尺高擬真恐龍就在遊客身旁走動，吸引路人搶拍打卡。

「恐龍氣墊嘉年華」打造三大恐龍互動遊樂區，推出「恐龍探險」氣墊、超過16公尺長的巨型溜滑梯氣墊，及孩子最愛的五彩繽紛的恐龍球池，擬真恐龍彷彿置身在侏儸紀時代中。

夢時代推動「翻轉動漫祭」展示到8月25日止，展區超過300坪，打造25款主題場景，集結時下高人氣動漫作品，包含夏目友人帳、進擊的巨人、刀劍神域、魔導少年、超人力霸王、偶像學園、城市獵人、蠟筆小新等。

首次展出的2公尺長貓咪老師仰睡款，更是展場人氣王，吸引許多粉絲進場拍照留念。

周末也規畫精彩活動，8月11日下午1點有「麥 Dear Friends COSPLAY」大賽，8月17日下午3點超人力霸王人偶見面會。預估吸引30萬人次入場參觀，創造逾千萬商機！

「恐龍氣墊嘉年華」各種擬真恐龍在充滿侏儸紀時代場景中。記者謝梅芬／翻攝
「恐龍氣墊嘉年華」各種擬真恐龍在充滿侏儸紀時代場景中。記者謝梅芬／翻攝
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「恐龍氣墊嘉年華」打造三大恐龍互動遊樂區，推出「恐龍探險」氣墊、超過16公尺長的...
「恐龍氣墊嘉年華」打造三大恐龍互動遊樂區，推出「恐龍探險」氣墊、超過16公尺長的巨型溜滑梯氣墊。記者謝梅芬／翻攝
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「恐龍氣墊嘉年華」即日起到9月2日在大魯閣草衙道舉辦，全區超過250坪的兒童室內...
「恐龍氣墊嘉年華」即日起到9月2日在大魯閣草衙道舉辦，全區超過250坪的兒童室內遊樂場，結合擬真恐龍及氣墊闖關活動，和兒童安全障礙挑戰空間。記者謝梅芬／翻攝
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夢時代推出動漫祭，吸引不少年輕人。記者謝梅芬／翻攝
夢時代推出動漫祭，吸引不少年輕人。記者謝梅芬／翻攝
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首次展出的2公尺長貓咪老師仰睡款，更是展場人氣王，吸引許多粉絲進場拍照留念。記者...
首次展出的2公尺長貓咪老師仰睡款，更是展場人氣王，吸引許多粉絲進場拍照留念。記者謝梅芬／翻攝
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恐龍貓咪
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