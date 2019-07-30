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不想年紀輕輕得乳癌 專家建議別再用塑膠袋裝熱食

2019-07-30 22:16聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

醫界指出，隨著醫藥科技進步，乳癌早已撕掉「不治之症」的標籤，若能及早發現且對症治...
醫界指出，隨著醫藥科技進步，乳癌早已撕掉「不治之症」的標籤，若能及早發現且對症治療，早期乳癌平均5年存活率高達9成以上。 圖／ingimage
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乳癌名列女性好發癌症首位多年，台灣乳癌患者有「年輕化」趨勢，國人乳癌診斷年齡中位數在45歲到49歲，比西方國家的70歲到74歲年輕許多，這些女性正值生育、人生光輝期，對個人和家庭衝擊力道不可小覷。遠離乳癌，醫師提醒，生活中避免接觸塑化劑丶不要使用塑膠袋裝熱食。

年輕型乳癌首度列入乳房醫學會的乳癌教科書，台大乳房醫學中心主治醫師暨乳癌防治基金會董事長張金堅指出，台灣女性乳癌年輕化幾乎全球第一，台灣小於40歲以下乳癌患者16.6%，美國8%，小於35歲年輕型乳癌病例，台灣9%，是美國4.5倍。

年輕型乳癌有幾項特徵，包括自我檢查不易、影像篩檢不容易，而且年輕型乳癌發現時，腫瘤通常較大，平均2公分，往往已經是第二、三期乳癌。更糟的是，年輕型乳癌細胞惡性度較高，預後較差，較容易侵犯淋巴腺或沿乳管擴散。

張金堅說，這些女性往往未婚、新婚、剛生育，不僅是家庭也是職場重要支柱，得知罹患乳癌，對生活衝擊非常大。長久以來，年輕女性罹患乳癌被認定是預後較差的一群，通常必須更積極接受治療，相對死亡率仍高出70%，顯示年輕型乳癌的腫瘤在生物特性上更具有侵襲性。

歐美年輕乳癌三陰性及Her2陽性居多，但台灣雌激素（ER）陽性的管腔A型居多，顯見歐美年輕型乳癌與台灣迥異，所以治療也與歐美不同。

醫界認為，台灣年輕型乳癌除了與遺傳相關，與環境中的塑化劑、外食、農藥也強烈相關。他解釋，女性乳房真正成熟在第一胎生育後，才達到動情激素、黃體素等成熟，在未成熟期，容易受到環境中荷爾蒙影響，累積了30多年的環境荷爾蒙也是使國內年輕化乳癌增多的元凶之一，避免環境荷爾蒙確有必要。

年輕型乳癌患者可能面臨生育規畫，張金堅建議，傳統化療、放射治療及荷爾蒙治療都可能影響生育能力，甚至增加畸胎風險，若打算懷孕，延遲時間是考慮的重點，最好在治療後2至3年後再懷孕，建議治療前考慮保存卵子、胚胎或巢組織，是兩全其美的方法。

年輕型乳癌成為台灣女性不可忽視的重要議題，乳房醫學會也將年輕型乳癌列入教科書，由張金堅執筆，他說，年輕型乳癌患者還在持續增加，診斷工具、手術治療、後續藥物都有別於停經後乳癌，必須專為台灣女性量身定做治療標準。

乳癌計畫生育患者
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