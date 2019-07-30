高粱新品種免灌溉 減抽地下水改善地層下陷

2019-07-30 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會台南區農業改良場經過9年努力，今天發布釀酒用的高粱新品種「台南7號」、「台南8號」，為目前出酒率最高的高粱品種，並具有耐旱、抗病蟲害等優點，生育全期可不灌溉且不噴藥，大量減少地下水抽用，成為農委會推動稻田轉種節水作物的首選。

國內釀酒高粱多仰賴進口，107年進口高粱達5萬8977公噸，國內高粱總產量則約2000至2300公噸，占比僅3.8%。新品種問世可望提升國產高粱的自給率與生產供應，提供在地釀酒的優質高粱。

台南區農業改良場指出，高粱栽培向來以金門地區為主，台灣本島僅為零星栽培，不具商業規模。根據農業統計年報，106年高粱栽培面積為1969公頃，107年的栽培面積為1348公頃，金門地區約占97%以上，平均每公頃產量約1700公斤。

台南區農業改良場表示，台南7號、台南8號分別適合臺灣中南部地區一期作及二期作栽培。台南7號因具有抗倒伏特性，可減少強風豪雨後造成植株倒伏，影響籽粒收成與品質；並同時具有耐旱特性，且為散穗型，較耐梅雨，適合在一期作推廣種植，產量一公頃3500至4000公斤。

台南8號則具耐淹水特性，曾在嘉義縣義竹鄉的試驗田區經過豪雨淹沒2日，仍不影響田間存活率。台南8號為半散穗型，在一期作的梅雨期間，易穗上發芽。每公頃平均產量為4500至5000公斤，適合在中南部8至11月的二期作推廣種植。