秋行軍蟲入侵金門高粱田 金酒：對高粱酒釀造影響不大

2019-07-30 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府今日晚間表示，縣動植物防疫所今日在青嶼高粱田發現秋行軍蟲入侵，經與縣農試所初步勘查發現，官嶼劃測段、北九十劃等農地超過120頃農地均有發現不同齡期幼蟲，縣府將視目前危害情形啟動後續藥劑防治作業。

針對外界關心秋行軍蟲若肆虐高粱田，是否影響金門高粱酒產製，金酒公司董事長兼總經理李增財表示，金酒每年的高粱原料用量，在地的高粱僅占十分之一，約300萬至400萬公斤，所以對高粱酒的釀造影響不大。

金門縣農業試驗所李廣榮說明，秋行軍蟲主要寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域。金門地區每年秋季高粱契作面積約1900-2000公頃，目前正是高粱幼苗期，若是秋行軍咬食高粱植株生長點並造成損傷，將造成本期高粱重大損失，農試所除將派員配合勘查外，請各產銷班與契作農友自行勘查。

李廣榮提及，秋行軍蟲偏好在植株下位葉產卵，1-3天後會孵化出幼蟲，3-6天內屬於一至二齡期，幼蟲通常會集體行動，而且牠們特別喜歡吃葉子最嫩的地方，和桿交接處的新嫩葉生長點，葉子會出現明顯孔洞、缺口，與葉蛾類的啃食痕跡相似。

縣防疫所所長林政道則說明，為監控秋行軍蟲疫情，每日均派員至主要高粱種植區域進行勘查，此次青嶼的蟲害在同仁發現後，隨即向農委會防檢局與縣府通報，經由勘查以官嶼劃測段及周邊高粱田均有發現秋行軍蟲個體，初估蟲害入侵面積已超過120公頃，目前所內庫存賜諾特、護賽寧、蘇力菌庫存可防治面積約200公頃，為因應可能的蟲害蔓延，已緊急預訂諾伐隆200公升，預估可增加防治面積400公頃。

縣府建設處代理處長文水成呼籲金門農友，若發現秋行軍蟲危害，切勿擅自噴藥或隱匿，縣府將配合防檢局處理程序及用藥，進行全島性的防治作業，希望盡量降低農業損失。

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