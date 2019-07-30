颱風「薇帕」將形成 對台無直接影響

2019-07-30 20:26 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



全台受太平洋高壓增強影響，各地晴朗炎熱，午後陣雨明顯減少。悶熱的天氣將會持續到周三、四，周五起台灣上空水氣稍增，局部地區午後會有雷陣雨或陣雨。

氣象局持續發布高溫資訊，針對雙北、桃園市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣等8個縣市發出黃色燈號示警，以上地區將出現36度左右高溫，提醒民眾從事戶外活動應注意防曬，多補充水份以免中暑。