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颱風「薇帕」將形成 對台無直接影響

2019-07-30 20:26聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

全台受太平洋高壓增強影響，各地晴朗炎熱，午後陣雨明顯減少。悶熱的天氣將會持續到周三、四，周五起台灣上空水氣稍增，局部地區午後會有雷陣雨或陣雨。

氣象局持續發布高溫資訊，針對雙北、桃園市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣等8個縣市發出黃色燈號示警，以上地區將出現36度左右高溫，提醒民眾從事戶外活動應注意防曬，多補充水份以免中暑。

位於南海的低氣壓，下午增強為熱帶性低氣壓，有機會成為今年第7號颱風「薇帕」，因路徑朝海南島方向前進，對台灣不會有直接影響。

不少民眾在夕陽餘暉中，踏著晚霞的流光異彩，享受慢跑樂趣。記者侯永全／攝影
不少民眾在夕陽餘暉中，踏著晚霞的流光異彩，享受慢跑樂趣。記者侯永全／攝影
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全台持續高溫炎熱；日落黃昏時分，氣溫稍降，吸引民眾前往河濱公園慢跑、散步，兼賞夕...
全台持續高溫炎熱；日落黃昏時分，氣溫稍降，吸引民眾前往河濱公園慢跑、散步，兼賞夕陽映照出的絢麗美景。記者侯永全／攝影
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高溫南海氣象局
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