疫情擴大！ 連金門高粱田也遭秋行軍蟲攻佔

2019-07-30 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



「秋行軍蟲災害緊急應變小組」說明，今日接獲金門縣政府動植物防疫所通報，該所今早在金沙鎮青嶼新植高梁田區發現秋行軍蟲危害，為國內在玉米田區及百慕達草皮確診案例外，新發生秋行軍蟲為害新寄主確診案例。金門縣府為掌握轄內高粱受害現況，已擴大田區巡查工作，並依防檢局公告緊急防治藥劑進行強制施藥措施。

應變小組說明，金門縣鄰近中國大陸，耕地主要集中於金門島及小金門，其中又以金門島之金沙鎮及金寧鄉為主要栽培鄉鎮，作物以高粱及小麥為主，採輪作方式，栽培面積約1900公頃。因高粱及小麥為秋行軍蟲高風險寄主作物，防檢局及農業試驗所6月5日即前往金門地區，協助布設產區秋行軍蟲性費洛蒙偵察點共計20點。

應變小組另表示，因應國內疫情現況，防檢局已於7月26日公告修正「中華民國植物特定疫病蟲害種類及範圍」納入秋行軍蟲為第19項特定疫病蟲害種類，地方政府須依法執行監測或調查。本次通報案件即為金門縣政府執行田區巡查作業時發生，據通報發生田區總面積約120公頃，植株種植20天，尚在苗期階段，田區平均受害率約3成，為迄今通報案件中，單一面積最大者，防檢局並已立即緊急公告10種高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。