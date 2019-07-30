日本公布2018旅遊住宿數據 台灣人於日本20個縣市奪第一

2019-07-30 20:56 聯合新聞網 綜合報導



日台交流協會在臉書上公布2018旅遊住宿數據，台灣在20個縣的住宿比例都名列第一。圖擷自 日本台灣交流協會臉書 分享 facebook

對台灣人十分友善的國家之一便是日本，因為地理位置相近，往來日本的機票便宜等因素，讓許多台灣人都非常喜歡到日本旅遊。日本台灣交流協會今（30）日在臉書上公布了「日本觀光廳2018年的旅遊住宿數據」，台灣人在外國人住宿數據的部份，於日本20個縣市地區的住宿比例都名列第一，該貼文也表示「歡迎台灣的各位今後也常來日本玩」。

從日本觀光廳公布的統計數據來看，若按國籍分類統計去日本旅遊的外國人住宿總數，中國位居第一（2217萬人次），其次是台灣（1210萬人次）、韓國（1185萬人次），和香港（621萬人次），美國（558萬人次）則位居第五。外國人到日本住宿人次的縣市排名，第一名為東京都，第二名是大阪府，北海道、京都府、沖縄縣則位居三四五名。

由台灣觀光客住宿佔第一的20個縣市，分別是青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、福島縣、山形縣、櫪目縣、群馬縣、新瀉縣、富山縣等縣。這些台灣觀光客住宿佔第一的縣市，幾乎都屬於鄉村地區，而中國人位居第一的，則是分布在東京都、大阪市、名古屋市等三大都市圈周遭縣市，屬於較為都市的區域，另外九州地區8個縣市外國住宿第一名則由韓國人包辦。

日本台灣交流協會還在臉書上發布了台灣人喜愛的20個縣市的名產，例如青森縣的蘋果、岩手縣的盛岡冷麵、新潟縣的越光米等，也歡迎台灣人日後常去日本旅遊。有網友則是在貼文後回應「東北全包太厲害」、「東北真的很好玩」。