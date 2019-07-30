睡前1至2小時泡澡 助眠效果佳

2019-07-30 19:15 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



根據德克薩斯大學奧斯汀分校生物醫學工程系研究，睡前1至2小時泡澡能最有效幫助我們進入夢鄉。圖／ingimage 分享 facebook

研究發現，睡前1至2小時泡澡對睡眠最有幫助！許多人都知道泡澡能助眠，因為泡澡不只能讓人放鬆，也可讓人體體溫降低，變得較好入睡。但到底什麼時候泡澡能最有效助眠？德克薩斯大學奧斯汀分校生物醫學工程系研究人員對此進行了研究，指出睡前1至2小時泡澡能最有效幫助我們進入夢鄉。

根據《每日科學》報導，研究人員檢視PubMed、CINAHL等資料庫中的5322筆資料，探討「以水讓身體被動加熱」對一些睡眠品質指標會產生哪些影響。這些睡眠指標包括睡眠潛伏期、睡著後又醒來的時間、睡眠總時間、睡眠效率、慢波睡眠和主觀睡眠品質等。

研究指出，睡眠潛伏期指一個人要花多久的時間才能睡著，是很常用來評估睡眠滿意度的指標。睡眠效率的計算方式為睡眠總時間除以躺在床上的總時間，再扣除睡眠潛伏期。慢波睡眠也就是深度睡眠，一般認為大腦在此時會進行學習與記憶的保存。

根據《每日醫學新聞》報導，經過對上述指標的評估後，研究結果顯示，泡澡最好的時機點是睡前1至2小時之間，而泡澡時間不須超過10分鐘就能有助眠的效果。泡澡能透過增進身體核心到末梢（手跟腳）的血液循環幫助身體降溫。

研究人員表示，在睡前1至2小時之間泡澡或淋浴可以改善人體溫度的晝夜節律，幫助人們更快進入夢鄉，並且改善睡眠品質。

【更多精采內容，詳見 】