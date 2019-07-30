偵測外來病菌感染 皮膚神經立大功

2019-07-30 17:35 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究發現，皮膚神經除感受痛覺外，還能快速引起免疫反應。（Photo on Wikimedia Commons under CC license） 分享 facebook

皮膚神經不再只與觸覺有關，也能偵測病菌感染，甚至能預防病菌擴張！最新研究指出，學者以老鼠實驗，表示當神經元受到刺激，會釋放吸引免疫細胞的降鈣素。此外，皮膚神經能在幾毫秒內，將感染訊息傳給脊髓神經，通知免疫細胞備戰，比免疫細胞自主發現感染快上許多。

據《MR Tribune》報導，匹茲堡大學研究團隊在《細胞》期刊中發布研究結果，指出皮膚神經除了能感受痛覺外，還能偵測外來病菌感染，預防病菌進一步擴散。

為了進行研究，研究團隊以老鼠做實驗對象，刺激牠的痛覺神經元。當老鼠的神經元遭受刺激，便會釋放降鈣素（CGRP，一種蛋白質），而降鈣素會吸引許多免疫細胞聚集。學者表示，這代表神經可以快速激起免疫反應。

除此之外，學者也注射白色念珠菌至老鼠體內。結果顯示，皮膚神經除了會快速引起傷口附近的免疫反應外，還會將訊息傳至脊髓神經。脊髓神經會迅速通知身體各部位免疫細胞，讓免疫細胞做好「打仗」的準備。

《Medical News Daily》也指出，研究團隊說明，這項發現的亮點是神經細胞能參與免疫反應過程。研究團隊領導人可汗說明，「神經最大的優勢是可以在幾毫秒之內，透過神經元傳達感染訊息。免疫細胞若要自己發現感染源，則可能耗費數小時，甚至數天」。

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