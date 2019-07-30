集點的好機會！全家便利商店「會員回饋季」消費累點可抽1000萬點數

2019-07-30 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每次看到超可愛的超商集點商品，總覺得自己的點數不夠用嗎？全家便利商店慶祝會員數破千萬，7月31日起結合線上線下推出「千萬會員抽千萬點－會員消費周周抽」活動，會員到店消費累點可獲得抽獎資格，最大獎可免費獲得1,000萬點，共將抽出4名；特別獎則是指定店鋪限時30秒免費搬，每周抽出一位幸運兒。

全家便利商店2016年率便利商店之先，將集點貼紙轉換為App會員點數，累點機制調整為1元1點，至今會員人數不斷成長，截至今年7月會員已突破千萬人，平均每2位台灣人就有一位是全家會員。全家會員App提供累點、支付、商品預售等3大功能，今年上半年會員貢獻營收占比超過3成5，平均客單價也比一般顧客多出2成；近兩年兌點功能不斷擴增，可兌換商品從肖像贈品擴大到各類民生用品、鮮食，上半年會員兌換點數高達100億點。

7月31至8月27日全家便利商店歡慶突破千萬會員活動開跑，會員於活動期間到店消費就可獲得抽獎資格，消費筆數越多、中獎機率就越高，每位會員當周限中獎1次，活動為期4周，總共將送出8,000萬點回饋會員，頭獎為1,000萬點（共4名，每周1名)，二獎為100萬點（共20名，每周5名），三獎為10萬點（共100名，每周25名），普獎為1萬點（共1,000名，每周250名），中獎會員會以全家App推播通知。