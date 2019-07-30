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為社會盡份心力！王道公益認同卡《小學課本的逆襲》卡面粉絲瘋搶

2019-07-30 16:51聯合報 記者徐力剛╱即時報導

王道銀行支持公益不遺餘力，今日再度推出2張公益認同卡，分別為「喜憨兒公益認同卡」、「均一教育公益認同卡」，即日起民眾持公益卡別消費，將提撥每筆金額0.2%捐助公益組織，展現隨手做公益價值。

全新「喜憨兒公益認同卡」、「均一教育公益認同卡」利己也利他，凡於王道銀行平均存款或往來金額達台幣5萬元以上，即享國內刷卡不限通路現金回饋1.1%，國外消費1.6%回饋，同步提撥消費金額0.2%捐贈喜憨兒社會福利基金會和均一平台教育基金會，善盡金融與社會企業責任。

同場加映「申辦均一教育認同卡，王道送Pad到偏鄉」活動，年底前申辦100張均一教育認同卡，王道即捐贈一台平板電腦給均一平台教育基金會，讓偏鄉兒童也能享受優質教學環境。

此次「喜憨兒公益認同卡」有6種卡面，卡面由憨兒與點點善合作繪製，而「均一教育公益認同卡」卡面則提供均一吉祥物狐貍貓及畫龜畫創作《小學課本的逆襲》圖飾2種選擇。人氣插畫家畫龜畫分享，今年首度攜手王道銀行合作，打造5款全新卡面，包括1款公益卡及4款簽帳金融卡，耗時約1個月設計，以大眾最愛《小學課本的逆襲》為主題，生動圖案搭配純白卡面，吸引粉絲搶辦。

畫龜畫表示，學生時期家境並不寬裕，喜愛繪畫的他，曾繪製棒球帽在外擺攤，半工半讀完成學業，艱辛過程讓他體會賺錢不容易，同時也啟發他關注社會弱勢族群議題。記得當年《小學課本的逆襲》逐漸走紅時，他曾立下一年目標，每天上班遇到第一個需要幫助的人，就予以伸手援助，當年遇到一個行乞者，他捐出身上100元，希望換得行乞者一頓溫飽，沒想到行乞者竟然跑到超商，將得到的錢購買酒暢飲，與自己原先初衷不同，讓他十分傷心，卻也反思希望每份善心都能用得其所，此次與王道合作打造公益認同卡，即是完美體現「錢要花在刀口上」真諦。

人氣插畫家畫龜畫繪製《小學課本的逆襲》卡面，逗趣圖案吸引粉絲搶辦。記者徐力剛/攝...
人氣插畫家畫龜畫繪製《小學課本的逆襲》卡面，逗趣圖案吸引粉絲搶辦。記者徐力剛/攝影
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王道銀行全新「喜憨兒認同卡」、「均一教育公益認同卡」，為社會盡一份心力。記者徐力...
王道銀行全新「喜憨兒認同卡」、「均一教育公益認同卡」，為社會盡一份心力。記者徐力剛/攝影
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喜憨兒偏鄉超商
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