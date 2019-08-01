慶河馬入新厝！竹市動物園夏日搶先逛

2019-08-01 00:00 文／ 新竹市政府



圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

新竹市立動物園準備在今年底重新開幕囉！在正式開幕前，先報名參加8月份的夏日搶先遊，參觀河馬樂樂的新家，與樂樂一起瞧瞧部分動物園的新面貌，還可以看到歷史悠久的象頭大門、噴水池哦！

圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

配合河馬新水池的完工，除了參觀河馬的新家，主角樂樂也會現身，讓大小朋友都能以趣味的方式，了解河馬小知識。活動也安排體驗河馬草紙手作，並搶先讓大家看到部分動物棲地的嶄新樣貌。不僅如此，還特別邀請策展團隊，介紹動物園改造的設計理念，非常具有動保教育意義，讓大小朋友都能在動物園度過一段特別的暑期快樂時光。

新竹市立動物園園長楊家民表示，城市動物島是這次的主題視覺靈感來源，動物園如同位於城市裡綠洲島嶼，動物們居住在此快樂的生活，如同在邀請民眾走進叢林，撥開茂密的葉子，搶先進入動物園探險，窺探動物園一角，一步一步往前走，河馬樂樂將是第一個迎接市民的動物明星。

本次夏日搶先遊活動從8月17日開始，每天只有4個場次，僅供預約參加，於8月6日開放網路報名，一天限量120個名額，額滿為止。若想搶先窺探部分動物園的新面貌，記得密切鎖定活動網站並盡速報名，就有機會跟樂樂見面，一起創造難忘的暑期回憶囉！

活動詳情：【各梯次時間】梯次：8/17(六)、8/18(日)、8/21(三)、8/22(四)、8/23(五)、8/24(六)、8/25(日)、8/28(三)時間：上午0900 (2場次)、下午1400 (2場次)

【活動內容 / 每梯次共1小時的導覽活動】part1 歡迎河馬樂樂搬新家～新竹市立動物園河馬樂樂新家搶先看！part2 許給樂樂一個願望～河馬草紙手工體驗活動。part3 猴子住哪裡？有看過長臂猿的家嗎？part4 老新竹人的回憶，大象綾子的家再次公開。