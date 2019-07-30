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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

高醫攜手恆春南門醫院 守護國境之南添新力

2019-07-30 16:34中央社 屏東縣30日電

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天與恆春鎮南門醫院簽署策略聯盟備忘錄，自8月1日起將派醫師進駐南門醫院。高醫在屏南共進駐3家醫院，未來將以區域聯防守護國境之南。

備忘錄簽署儀式由高醫附設醫院院長侯明鋒與南門醫院董事長黃明典、院長鍾文波代表雙方簽署，並由屏東縣衛生局長施丞貴、衛生福利部中央健康保險署高屏區業務組組長林淑華、立法委員莊瑞雄、恆春鎮長盧玉棟等人擔任見證人。

侯明鋒表示，從8月起，高醫將支援南門醫院骨科及外科醫師門診、住院及教育訓練等相關業務，加上2013年起支援的衛生福利部恆春旅遊醫院及枋寮醫院，高醫未來將肩負3家醫院的區域聯防重任，解決恆春半島醫療人力不足窘境，讓民眾不必再花2個多小時到高雄就醫。

他說，高雄醫學大學創校60多年來，培養無數醫師走入偏鄉服務基層，並援助5000公里外的邦交國索羅門群島已10多年。恆春到高雄只有百公里，「5000公里都去了，百公里不算什麼！」

黃明典表示，感謝高醫附設醫院幫忙，透過這一小步的簽約儀式，讓醫師能在當地服務，降低轉診率，急重症病患在當地就能獲得良好的照顧。

恆春半島長期有醫療人力及設備不足等問題，過去多仰賴熱血醫師志願留在恆春，但遇到嚴重腦部外傷或腦內出血等急重症疾病，甚至連看似簡單的「痔瘡」，也都讓恆春人無奈，得轉送高雄等地的大醫院。

恆春半島共有恆春旅遊醫院、南門及恆春基督教醫院，但因位處偏遠，醫護流動率高，目前有高醫附設醫院支援2家醫院，恆基則有義大、長庚、奇美外科及嘉義基督教醫院支援。

恆春高醫醫師
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