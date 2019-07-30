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早發現早治療 一滴血檢測敗血症

2019-07-30 16:09台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

最新醫療裝置只要透過一滴血就能檢測敗血症！為避免敗血症引發敗血性休克而導致死亡，提早發現提早治療相當重要，但目前醫學上必須等症狀出現才能診斷出敗血症。為解決這樣的問題，近期麻省理工學院研究人員研發出能透過檢測一小滴血診斷敗血症的裝置，在今年的醫學與生物工程國際研討會中將其亮相。

根據《Medical Xpress》報導，雖說提早發現提早治療相當重要，目前醫學上必須等症狀出現才能診斷出敗血症，且敗血症的許多症狀與其他疾病類似，例如發燒、呼吸困難等等，導致敗血症的診斷更加困難。

先前有研究人員發現，透過檢測血液中是否含有發炎時，身體會製造的白細胞介素-6，能夠更準確且快速地診斷出敗血症。白細胞介素-6在血液中的濃度的上升，比敗血症症狀的出現要快，因此研究人員認為它能讓醫生更有效且快速地診斷出敗血症。不過白細胞介素-6在血液中的濃度過低，很難用於當前的醫療設備。

根據《每日醫學新聞》報導，新發明的檢驗工具是一種微流體元件，有著許多塗滿抗體的塑膠微粒。當研究人員用移液器讓其與血液接觸後，抗體會纏上血液中的白細胞介素-6，接著在裝置的另一部分，電極與附有白細胞介素-6的微珠會作用，在白細胞介素-6出現時發射電子信號。

如此一來，研究人員便能了解血液中白細胞介素-6的濃度有多高。整個檢驗過程只需花25分鐘，並且只需5微升的血液，也就是刺破指尖滴出的血液25％的量。研究人員也表示，經過改造後該裝置也能檢測與敗血症相關的其他指標物，像是白細胞介素-8，C-反應蛋白和降鈣素原等等。

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