醫院成溫床 歐洲憂出現超級細菌

2019-07-30 16:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



高耐藥性的「肺炎克雷伯菌」難防堵，恐成為下一個歐洲醫院裡傳播的「超級細菌」！外媒30日報導，肺炎克雷伯菌8年內在歐洲的致死率激增了5倍，由於它與其他細菌結合性高，能透過細菌群迅速傳播，因此醫院成為這類菌種完美溫床，最危險的是肺炎克雷伯菌不怕殺手鐧、碳青黴烯類藥物，歐洲學者開始擔心，連最後一道關卡都擋不住，恐變成無解的超級細菌。

致死率激增5倍

根據《英國廣播公司》報導，歐洲醫學界開始提防肺炎克雷伯菌，據30日的一份歐洲健康研究指出，這種本身就是高耐藥性的細菌若在腸道活動，對人體健康無害，但只要身體不適、免疫力下降時，肺炎克雷伯菌就會見縫插針，感染肺部引起肺炎，或是在大腦內側引發腦膜炎，致死率高。

依照資料顯示，肺炎克雷伯菌的致死率從2007年起，8年間狂漲了5倍，而高致死率被確定與高傳染率呈正相關，由於肺炎克雷伯菌本質結合性高，容易搭其他細菌「便車」，藉由人與人接觸間傳播，醫院因此成為肺炎克雷伯菌的完美傳染途徑。

然而，高速的傳染性還不是最恐怖的一點，歐洲學者更擔心，肺炎克雷伯菌會蛻變成新一代的超級細菌，據《電訊報》報導，超級細菌泛指抗藥性超強的細菌，但超級細菌並非自然產生，通常是由高耐藥性的細菌，經歷過多項抗生素抑制，成功存活下的獲得超強抗藥性而成。

不怕碳青黴烯類

而《每日科學網》則指出，對於一般細菌有效的抗生素碳青黴烯類，常被當成治療最後關卡，但近期發現卻對部分肺炎克雷伯菌起不了作用，這些肺炎克雷伯菌已具備超級細菌的潛力。

面對肺炎克雷伯菌的超級抗藥性，學者也想不到什麼有效解法，目前只能落實良好的醫院衛生，包含隔離攜帶肺炎克雷伯菌的患者，防患於未然，不讓肺炎克雷伯菌長出抗藥性，未來也得尋找對抗肺炎克雷伯菌有效的抗生素。

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