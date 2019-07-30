黑色素瘤猖獗 移除脂肪細胞可改善

2019-07-30 16:04 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



黑色素瘤是最致命的皮膚癌，感染初期黑色素瘤會水平在皮膚表層生長，後期卻會加速垂直擴張。學者發現，造成黑色素瘤快速成長的原因是脂肪細胞會分泌細胞激素。然而，研究也證明「可逆現象」，若移除脂肪細胞，就能減緩黑色素瘤擴張速度，為臨床治療開了一扇窗。

脂肪細胞影響蔓延方向

據《News Atlas》報導，黑色素瘤初期是橫向在表皮細胞擴散，而這個階段是最好治癒的階段。當黑色素瘤蔓延至一定程度後，腫瘤會加速擴張，垂直向朝有脂肪的底層細胞生長。醫學界因此提出一個問題：為什麼黑色素瘤會改變生長方向？

為進行研究，學者觀察許多具有黑色素瘤的皮膚組織樣本。研究顯示，當皮膚感染黑色素瘤後，原本在下面的脂肪細胞會上移到較上方的真皮層，非常靠近黑色素瘤，然而，脂肪細胞會分泌兩種細胞激素，造成黑色素瘤迅速擴張。

擴張階段可逆

據《Medical News Daily》報導，學者也以老鼠做實驗，發現黑色素瘤的擴張階段是可以被逆轉的。當脂肪細胞被移除後，黑色素瘤竟然停止蔓延。他們更進一步表示，這種療法或許可以納入未來臨床上使用。

《台灣癌症防治》官網指出，黑色素瘤黑色素細胞演變而來，惡性黑色素瘤雖然只佔皮膚癌的5％，卻是致死率最高的皮膚癌。當大腳趾指甲下出現外觀不對稱、大小超過0.6公分的黑色斑點時，變需多加觀察。

【更多精采內容，詳見 】