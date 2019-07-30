親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
進口雞肉安不安
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

幼兒園加裝監視器，就能預防幼兒被虐待？資深托育人：監視器看不到的地方才重要

2019-07-30 15:57未來城市 文・李庭欣（彭婉如基金會專員）、林綠紅（彭婉如基金會副執行長）

圖為2018年台南傳出幼兒園教保員疑似虐童案，從監視器畫面可看到教保員拖行、腳踢...
圖為2018年台南傳出幼兒園教保員疑似虐童案，從監視器畫面可看到教保員拖行、腳踢及抓領對待孩子。聯合報記者修瑞瑩／翻攝
分享

今年初立法院三讀通過兒權法第77條之一，增訂「托嬰中心應裝設監視錄影設備。」為這是「德政」？或者是，「民粹式的立法」？

托育現場裝不裝監視器，一直是個敏感的問題。

家長基於維護幼兒安全的理由，覺得需要；但托育人員因為被監看、不被信任，而覺得不舒服。重點是，監視器真的有用嗎？

這不是一個好討論的輕鬆議題，甚至可能顯得尖銳與衝突。

過度依賴監視器，弱化了托育員與家長的信賴關係

一直以來，托育現場的監視器影像，最常做為幼兒發生傷害事件時，還原現場、釐清責任歸屬用之用。但隨著家長的焦慮有增無減，人們對監視器的期待與要求又再擴大了點。

前陣子，一名家長在網路上提出疑問：「無受傷疑慮就不能調閱監視器畫面？」

由於自家孩子剛送托，基於擔心、也好奇托嬰中心老師如何幫孩子延續原有作息，因此，他想透過監視器畫面了解孩子適應狀況。由此看來，監視器逐漸成為家長了解「真實狀況」的依據。

但監視器畫面呈現的就是「真實」嗎？

一位資深園長分享切身經驗時提到，「一個簡單地將孩子抱起，然後再安穩環抱胸前的動作，透過監視器畫面，看起來就有可能被解讀成是在搖晃小朋友。」

無獨有偶，前陣子也有類似的新聞事件。原因在於監視器影像缺少聲音，再加上角度問題，一不小心就演變成「公說公有理，婆說婆有理」的羅生門。而即使說清，那也得耗費相當大的力氣。

托育現場有這麼一句話：「大人好了，孩子就會好。」這句話適用在托育人員與家長之間，若彼此能擁有良好、互相信任的合作關係，就能充分溝通，帶給孩子合適、一致的照顧。但如果雙方的關係只能依照監視器影像決定，脆弱的信任鏈結恐怕才是問題源頭。

監控無所不在，「圓形監獄」成為如影隨形的壓力來源

托育工作者又怎麼看待托嬰中心全部安裝監視器？

一位資深托育人員意有所指地說，「就跟『圓形監獄』一樣。」意思是，每位托育人員都在監控當中——每一分鐘、每一秒在托育現場的勞動與行為舉止，在監視器下皆一覽無遺。

這樣好嗎？每位勞工應該都可感受到因此產生的敵意工作環境。監視器無所不在，托育人員就像在魚缸中工作一般，一舉一動都成為定格畫面，某一天也可能成為家長究責的素材，其衍生的壓力可想而知。

不過，也許有人會說，「托育人員照顧的是孩子，確保幼兒安全很重要。」確實是如此，但監視器會增進托育安全性嗎？

以台灣街頭隨處可見的監視器來看預防成效。2015年，台北市警察局委託中央警察大學「臺北市錄影監視系統運用於犯罪偵防效能之研究」總結報告中，分析了台北市街頭大量裝設監視器前（2008-2009年）與事後（2011-2012年）竊盜案發生的情況。

報告顯示，犯罪熱區無明顯差異。分析數據指出，竊盜案件量下降，但其他各類型犯罪也都下降，依此推論監視器帶來的安全效益並不顯著。

亦即，在犯罪預防上，監視器的效用有限。這結果並不令人意外，過去許多研究大多有類似結論。

因此，民眾如果期待，藉由強制要求托嬰中心裝設監視器的修法，預防幼兒傷害事件發生，是否與期待街頭巷尾的監視器預防犯罪一樣，除了增加家長安全感之外，其實同樣無實質效益？

除了分秒監視，如何才能確保托育品質？

到底如何才能確保幼兒托育的安全與品質？

資深托育人員常會提醒：「重要的是，監視器看不到的地方。」

當家長去接送幼兒時，會注意到老師臉上有笑容嗎？托嬰中心的運作如何？總共有多少托育人員照顧多少名幼兒？

而監視器無法拍到的是，繁瑣表單可能排擠了照顧孩子的時間、機構老闆為盈利而違法超收、超長工時與不對等的超低薪資，甚至被迫照單全收（恐龍）家長的無理要求……等。

這些都是托育現場的陳年問題，監視器看不到，社會似乎也看不到，但這才是影響照顧品質及幼兒安全的關鍵。

有一位剛進托育幾年現場，看到孩子連眼睛都會笑的老師，與她聊到監視器話題時這麼說：「等那一天來臨，就是我離開幼教界的時候。工作這麼多種，我不一定要做這份工作，現在做只因為愛孩子，環境還行，當環境不友善時，我就離開而已。」

說這段話時，她眼裡沒有笑容，只有滿滿的無奈。

也許我們現在以為監視器可避免幼兒「所托非人」，但若這些監視器持續看不到、解決不了托育現場的陳年痼疾，不遠的未來，幼兒托育更可能面臨「所托無人」的窘境。

這不是僅僅是托育現場透明化可以解決的，同時，大眾也必須重新檢視，社會是如何對待托育現場的勞動者，又如何看待她／他的勞動尊嚴與專業。

一心監視，忽略鏡頭下的勞動者與幼兒隱私權

在《兒童及少年福利與權益保障法》通過增訂托嬰中心強制裝設監視器條文後，幼兒傷害事件仍時有發生。家長的焦慮並未削減，因而出現要求監視系統得提供家長遠端即時監控、隨時備份功能的呼聲。

如同街頭監視器影像造成隱私權疑慮的議題一樣，社會對於涉及其中的托育人員和所有收托幼兒的肖像權、隱私權等，並沒有提出討論。

國外學者針對家長「網路曬娃」的行為進行研究，文中提到，曾有家長在網路上分享自己孩子的照片，後來被有心人利用，使得原先僅轉傳給親友的訊息，卻成為成千上萬人都可輕易獲得的訊息。

當所有家長都可輕易存取監視影像時，是否讓自己的孩子暴露在更多陌生眼睛之下？這是在托嬰中心裝設監視器後，更必須嚴肅以對的影像存取及利用問題！

「全文轉載自未來城市(幼兒園加裝監視器，就能預防幼兒被虐待？資深托育人：監視器看不到的地方才重要)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀】人車流辨識、自動推播廣告 台北智慧路燈是聰明生活還是監控隱私？

【延伸閱讀】杜奕瑾：不犧牲個人隱私，就能做到人性化智慧城市

這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

今傳區間車開錯方向 台鐵澄清：是為了看號誌機

2019-07-30 16:03

台南境外移入登革熱病例再添一例 創20年來新高

2019-07-30 12:30

用衛生棉條被媽媽吼會破處 她大嘆老一輩認知難改變

2019-07-30 17:13

我國再增2例腸病毒重症 中港日韓泰疫情更嚇人

2019-07-30 15:14

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

《紅雀》與柴可夫斯基的關聯─內心最強悍的「人性」黑暗面

2019-07-30 15:19

不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎

2019-07-30 14:31

偵測外來病菌感染 皮膚神經立大功

2019-07-30 17:35

下班下課小心！氣象局發布南高屏大雷雨即時訊息

2019-07-30 16:47

農民職災保險審查期間出事故 勞保局：給付可追溯

2019-07-30 16:46

花蓮規模3.3地震 最大震度4級

2019-07-30 16:34

早發現早治療 一滴血檢測敗血症

2019-07-30 16:09

醫院成溫床 歐洲憂出現超級細菌

2019-07-30 16:08

黑色素瘤猖獗 移除脂肪細胞可改善

2019-07-30 16:04

農民職保加保有空窗期 申請給付可回溯

2019-07-30 16:03

屈公病境外移入叩國門 7月有12例創新高

2019-07-30 16:02

女人燙染髮卻狂掉頭髮？3招養髮小技巧 先從不要天天洗頭開始

2019-07-30 15:00

台鐵產工籲：車長危險津貼常態化 增至1200元

2019-07-30 14:30

門急診數連兩周下降 仍新增2幼童染腸病毒

2019-07-30 14:28

「熊本熊」自傳漫畫中文版上市 8月3日來台會萌友

2019-07-30 14:27

聯晚之眼／冷凍肉怎分辨？專家：口感變差、風味下降

2019-07-30 14:26

聯晚之眼／肉品保存期限自由心證 農委會：食藥署應訂標準

2019-07-30 14:25

省電妙招 室內降5度、電費月省200元

2019-07-30 14:24

聯晚之眼／消基會：所有進口肉問題相同

2019-07-30 14:24

聯晚之眼／進口雞肉標屠宰日期 禽肉行銷發展協會：不可能

2019-07-30 14:21

婦團批：有疑慮陰道人工網膜 禁用慢半拍

2019-07-30 14:21

新蘆線捷運車廂遭亂塗鴉 最高罰7500元

2019-07-30 14:21

聯晚之眼／洋雞一凍好幾個月 進口沒標示

2019-07-30 14:17

全台逾7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭短繳單位最多

2019-07-30 13:11

台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕

2019-07-30 13:11

台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷

2019-07-30 13:08

打玻尿酸眼下竟長「毛毛蟲」 醫師解釋原來是這個原因

2019-07-30 12:48

找到倒裝幣磚財運到！台灣銀行這分行掀話題

2019-07-30 12:43

陰道人工網膜疑慮 食藥署：遭國外禁用廠商已自主下架

2019-07-30 12:09

公德心很不好攜帶？台北捷運車廂遭塗鴉 網傻眼怒譙：頭一次見到！

2019-07-30 12:00

夏天香港腳患者多 醫師提醒抹藥也要按摩吸收藥效

2019-07-30 11:46

淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班

2019-07-30 11:45

立委批衛福部對醫療植入物副作用消極 陰道網膜應下架

2019-07-30 11:43
看更多

熱門文章

「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害

2019-07-29 22:27

你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐

2019-07-29 21:14

南海低氣壓結構好 氣象局：可能成為第7號颱風「薇帕」

2019-07-30 09:27

威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元

2019-07-29 21:59

2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠

2019-07-29 23:40

每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜

2019-07-30 00:00

影／42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團

2019-07-29 21:34

冷氣連續24小時開2個月 帳單讓網友驚訝大嘆便宜

2019-07-30 15:52

蘇花改邁向通車的最後一哩路 高壓送電了

2019-07-30 10:35

面試報朋友名攀關係 486先生打臉：他去年被我開除了

2019-07-30 15:28

色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡

2019-07-30 07:25

影／科摩多龍六口生吞猴子 驚悚畫面曝光

2019-07-30 11:18

捷運新蘆線車廂亂塗鴉 北捷：最高處7500元罰款

2019-07-30 11:08

給急診、消防隊4年的愛心麵包要中斷 烘培坊老闆致歉

2019-07-30 10:42

他們「做愛做的事」太激情 聲響嚇人還壓垮天花板

2019-07-30 15:03

台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕

2019-07-30 13:11

影／馬「迷路」？ 摔水溝用吊車平安救出

2019-07-29 21:24

機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費

2019-07-29 19:19

人參飲雞精當晚餐 貴婦瘦身不成還便祕 醫：母湯喔

2019-07-30 09:41

【親子之間】楊富勇／非專業鋼琴家教

2019-07-30 06:00

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 21:21

彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向

2019-07-30 07:22

吳德榮：下周一呂宋島北的熱擾動 較有機會威脅台灣

2019-07-30 07:16

【主婦心情】遊俠／氣炸鍋的遐想

2019-07-30 06:00

運動完別「乾」擦汗水 沒擦掉鹽分一樣長痘痘

2019-07-30 13:26

退機場服務費 即起免手續費

2019-07-29 23:40

雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版

2019-07-29 20:39

威力彩第108060期開獎

2019-07-29 21:02

氣溫升高缺糧 海鷗生吞兔子還會吃同類

2019-07-30 15:11

台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷

2019-07-30 13:08

晴朗炎熱 氣象局對8縣市發出高溫黃燈

2019-07-30 07:23

淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班

2019-07-30 11:45

「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定

2019-07-29 18:17

兒童無料遊戲場新去處 南港公園飛鳥溜索、樹屋溜滑梯玩整天

2019-07-29 20:13

國際陸續禁用陰道人工網膜 食藥署：不會跟進

2019-07-30 15:38

聯晚之眼／國產CAS雞凍半年就銷毀 進口肉連屠宰日都沒

2019-07-30 12:23

圖／龜山島瀕危台灣狐蝠現蹤 估計僅20至30隻

2019-07-30 08:03

小7搶攻智販機市場！「功夫大師」公仔首度開賣

2019-07-29 17:57

掀開馬桶蓋被「大蛇頭」狠盯 怒拔馬桶竟抓出40公斤巨蟒

2019-07-30 15:01

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top