幼兒園加裝監視器，就能預防幼兒被虐待？資深托育人：監視器看不到的地方才重要

2019-07-30 15:57 未來城市 文・李庭欣（彭婉如基金會專員）、林綠紅（彭婉如基金會副執行長）



圖為2018年台南傳出幼兒園教保員疑似虐童案，從監視器畫面可看到教保員拖行、腳踢及抓領對待孩子。聯合報記者修瑞瑩／翻攝 分享 facebook

今年初立法院三讀通過兒權法第77條之一，增訂「托嬰中心應裝設監視錄影設備。」為這是「德政」？或者是，「民粹式的立法」？

托育現場裝不裝監視器，一直是個敏感的問題。

家長基於維護幼兒安全的理由，覺得需要；但托育人員因為被監看、不被信任，而覺得不舒服。重點是，監視器真的有用嗎？

這不是一個好討論的輕鬆議題，甚至可能顯得尖銳與衝突。

過度依賴監視器，弱化了托育員與家長的信賴關係

一直以來，托育現場的監視器影像，最常做為幼兒發生傷害事件時，還原現場、釐清責任歸屬用之用。但隨著家長的焦慮有增無減，人們對監視器的期待與要求又再擴大了點。

前陣子，一名家長在網路上提出疑問：「無受傷疑慮就不能調閱監視器畫面？」

由於自家孩子剛送托，基於擔心、也好奇托嬰中心老師如何幫孩子延續原有作息，因此，他想透過監視器畫面了解孩子適應狀況。由此看來，監視器逐漸成為家長了解「真實狀況」的依據。

但監視器畫面呈現的就是「真實」嗎？

一位資深園長分享切身經驗時提到，「一個簡單地將孩子抱起，然後再安穩環抱胸前的動作，透過監視器畫面，看起來就有可能被解讀成是在搖晃小朋友。」

無獨有偶，前陣子也有類似的新聞事件。原因在於監視器影像缺少聲音，再加上角度問題，一不小心就演變成「公說公有理，婆說婆有理」的羅生門。而即使說清，那也得耗費相當大的力氣。

托育現場有這麼一句話：「大人好了，孩子就會好。」這句話適用在托育人員與家長之間，若彼此能擁有良好、互相信任的合作關係，就能充分溝通，帶給孩子合適、一致的照顧。但如果雙方的關係只能依照監視器影像決定，脆弱的信任鏈結恐怕才是問題源頭。

監控無所不在，「圓形監獄」成為如影隨形的壓力來源

托育工作者又怎麼看待托嬰中心全部安裝監視器？

一位資深托育人員意有所指地說，「就跟『圓形監獄』一樣。」意思是，每位托育人員都在監控當中——每一分鐘、每一秒在托育現場的勞動與行為舉止，在監視器下皆一覽無遺。

這樣好嗎？每位勞工應該都可感受到因此產生的敵意工作環境。監視器無所不在，托育人員就像在魚缸中工作一般，一舉一動都成為定格畫面，某一天也可能成為家長究責的素材，其衍生的壓力可想而知。

不過，也許有人會說，「托育人員照顧的是孩子，確保幼兒安全很重要。」確實是如此，但監視器會增進托育安全性嗎？

以台灣街頭隨處可見的監視器來看預防成效。2015年，台北市警察局委託中央警察大學「臺北市錄影監視系統運用於犯罪偵防效能之研究」總結報告中，分析了台北市街頭大量裝設監視器前（2008-2009年）與事後（2011-2012年）竊盜案發生的情況。

報告顯示，犯罪熱區無明顯差異。分析數據指出，竊盜案件量下降，但其他各類型犯罪也都下降，依此推論監視器帶來的安全效益並不顯著。

亦即，在犯罪預防上，監視器的效用有限。這結果並不令人意外，過去許多研究大多有類似結論。

因此，民眾如果期待，藉由強制要求托嬰中心裝設監視器的修法，預防幼兒傷害事件發生，是否與期待街頭巷尾的監視器預防犯罪一樣，除了增加家長安全感之外，其實同樣無實質效益？

除了分秒監視，如何才能確保托育品質？

到底如何才能確保幼兒托育的安全與品質？

資深托育人員常會提醒：「重要的是，監視器看不到的地方。」

當家長去接送幼兒時，會注意到老師臉上有笑容嗎？托嬰中心的運作如何？總共有多少托育人員照顧多少名幼兒？

而監視器無法拍到的是，繁瑣表單可能排擠了照顧孩子的時間、機構老闆為盈利而違法超收、超長工時與不對等的超低薪資，甚至被迫照單全收（恐龍）家長的無理要求……等。 這些都是托育現場的陳年問題，監視器看不到，社會似乎也看不到，但這才是影響照顧品質及幼兒安全的關鍵。

有一位剛進托育幾年現場，看到孩子連眼睛都會笑的老師，與她聊到監視器話題時這麼說：「等那一天來臨，就是我離開幼教界的時候。工作這麼多種，我不一定要做這份工作，現在做只因為愛孩子，環境還行，當環境不友善時，我就離開而已。」

說這段話時，她眼裡沒有笑容，只有滿滿的無奈。

也許我們現在以為監視器可避免幼兒「所托非人」，但若這些監視器持續看不到、解決不了托育現場的陳年痼疾，不遠的未來，幼兒托育更可能面臨「所托無人」的窘境。

這不是僅僅是托育現場透明化可以解決的，同時，大眾也必須重新檢視，社會是如何對待托育現場的勞動者，又如何看待她／他的勞動尊嚴與專業。

一心監視，忽略鏡頭下的勞動者與幼兒隱私權

在《兒童及少年福利與權益保障法》通過增訂托嬰中心強制裝設監視器條文後，幼兒傷害事件仍時有發生。家長的焦慮並未削減，因而出現要求監視系統得提供家長遠端即時監控、隨時備份功能的呼聲。

如同街頭監視器影像造成隱私權疑慮的議題一樣，社會對於涉及其中的托育人員和所有收托幼兒的肖像權、隱私權等，並沒有提出討論。

國外學者針對家長「網路曬娃」的行為進行研究，文中提到，曾有家長在網路上分享自己孩子的照片，後來被有心人利用，使得原先僅轉傳給親友的訊息，卻成為成千上萬人都可輕易獲得的訊息。

當所有家長都可輕易存取監視影像時，是否讓自己的孩子暴露在更多陌生眼睛之下？這是在托嬰中心裝設監視器後，更必須嚴肅以對的影像存取及利用問題！

「全文轉載自未來城市(幼兒園加裝監視器，就能預防幼兒被虐待？資深托育人：監視器看不到的地方才重要)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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