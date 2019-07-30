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我國再增2例腸病毒重症 中港日韓泰疫情更嚇人

2019-07-30 15:14聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內腸病毒疫情雖降溫，但仍不可掉以輕心，疾管署今公布，國內新增2例腸病毒71型感染併發重症病例，分別為北部7歲女童及中部不足1歲男童。疾管署提醒，雖我國腸病毒已趨緩，但日、韓等鄰近國家疫情仍處於高峰期，病例數都創新高，籲近期前往這些國家，大人小孩都要保持警覺，用肥皂勤洗手、注意個人衛生。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部女童發病後曾因發燒就醫，但又出現嗜睡、疱疹性咽峽炎及走路不穩等症狀，再次就診後收治住院，因意識一直不清，住加護病房11天才出院；中部男童因發燒、口腔潰瘍、足底紅疹就醫，之後因食慾不佳，且出現肌抽躍及右上肢無力，經住院治療病況改善，一周後出院，經確認兩人皆是併發腦炎。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診人次較前一周略降5.1%；近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，但全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計203例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主，另累計24例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多。

不只台灣腸病毒疫情要留心，我國鄰近國家今年疫情更創下新高。暑假是國人旅遊旺季，尤其國人最愛的旅遊聖地日本近一周病例數更是創下十年新高，每周每個定點的醫師手中所有患者，平均有12人染腸病毒。

韓國疫情也寫下近五年最高，門診就診千分比為65.9，換句話說，醫院中每15人就有1人是因腸病毒至門診。另外，香港、中國大陸及泰國疫情也都是近一兩年新高。

林詠提醒，近期前往這些國家，大人小孩都要保持警覺，尤其人潮眾多的密閉空間，如展場、表演廳等，建議孩童都要戴口罩保護自己；另外，無論大人小孩務必用肥皂勤洗手、注意個人衛生，不僅能遠離腸病毒，更能避免腹瀉等旅遊常見症狀。

疾管署呼籲，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一周內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

國內腸病毒疫情雖降溫，但仍不可掉以輕心，疾管署今公布，國內新增2例腸病毒71型感...
國內腸病毒疫情雖降溫，但仍不可掉以輕心，疾管署今公布，國內新增2例腸病毒71型感染併發重症病例。記者陳婕翎／攝影
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腸病毒疫情發燒
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