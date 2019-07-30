女人燙染髮卻狂掉頭髮？3招養髮小技巧 先從不要天天洗頭開始

2019-07-30 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天到了，對於頭髮來說，除了不停染髮外，長時間在外面照射太陽，也容易傷害髮質。對於女生來說，一頭有光澤的秀髮，可以充滿魅力，所以在夏天的護髮密集度，也是最高的，但要怎樣才能照顧好自己的頭髮呢？

不要天天洗頭

要保護頭髮的光澤度，建議不要天天洗頭，因為太過於頻繁的洗頭，在頭皮內的油脂與頭髮間的油脂，容易受損，或被清洗掉了，然而最天然的護髮產品，其實就是自己分泌的油脂，一旦受損了，不僅養髮來不及，頭皮可能也會出狀況喔。

當然一整天在外面，會接觸到骯髒的空氣，頭髮上會沾染些塵，建議如果不想要天天洗頭，可以在枕頭上，放置一塊枕頭巾，並時常的替換，才不會為了養髮，結果連皮膚的健康也犧牲了。

女人養髮小技巧

一、選對洗髮產品

對於洗髮產品，每個人都會針對自己的頭皮性質、頭髮屬性，去認真挑選所需。然而當妳長期使用同一種洗髮產品時，會發現，怎麼功效不如當初的好，油性頭皮也漸漸出現出油的狀況，建議應該每隔兩個月，就換一種洗髮產品或是洗髮產品的品牌。

因為不同的品牌，出來的效果與營養供給是不同的，一旦頭皮適應了，就會覺得越來越無感。

二、染燙髮的周期性拉長

夏天到了，有一頭美美的髮色，是每個女生都非常希望的，由於黑色會讓人在夏天看起來，太過於沈重，一但染了頭髮，就要不停地補染、補燙讓頭髮維持在最美麗的狀態。

但如果長久下來，又染又燙的，頭髮就容易出現分岔、易斷裂、頭皮敏感等症狀，建議一年裡不要超過3次的染燙，如果已經染燙的人，可以一周護髮一次，在洗澡前抹些護髮產品（含有精油類型），再用熱毛巾包裹著，時間到了再連著洗澡一起洗掉，不但不浪費時間，讓秀髮光澤度更好。

三、挑選護髮的食物

許多食物，其實除了針對皮膚的作用之外，對於養髮也有不錯的效果：