「熊本熊」自傳漫畫中文版上市 8月3日來台會萌友

2019-07-30 14:27 聯合新聞網 台北訊



日本人氣最高的吉祥物—熊本熊，近日在台灣推出中文版自傳漫畫《熊本熊》，日本媒體也為此大篇幅報導《熊本熊》漫畫在台灣上市的消息。8月3日熊本熊還將親自來台舉行讀者見面會，為自己的第一本書站台！

《熊本熊》由日本小學館出版，中文版由聯經出版引進。為什麼熊本熊的自傳漫畫，能與織田信長、海倫凱勒、手塚治虫等人，同樣納入小學館漫畫偉人傳記系列中？這部漫畫呈現熊本熊的與眾不同，牠從一個活潑可愛的吉祥物，成為熊本地震創傷中重建的旗手，牠的存在持續撫慰地震災民的心靈，為吉祥物賦予新的定義，因此小學館特別將熊本熊封為「振興日本地區與災後重建的劃時代領袖」。

《熊本熊》漫畫精采呈現熊本熊的故事，牠是3月12日出生的小男孩，個性頑皮又極具好奇心，擔任熊本縣的營業部長暨幸福部長，在多年努力全方位經營下，成為最受歡迎的親善大使。

2016年熊本縣遭遇震度7的史上嚴重強震，災後熊本熊也曾疑惑該不該在災民面前呈現歡樂一面，但事實證明熊本熊所到之處，就能為人打氣，於是牠積極走到第一線鼓勵災民，還整整花了兩年，走遍全日本都道府縣，感謝各界幫助並傳達熊本縣回復活力的現況。更由於熊本熊成功躍上國際，透過動畫、週邊商品與各種活動，為災後受創的熊本縣帶來新的發展能量，熊本熊的貢獻已然成為小英雄一般的存在。這部漫畫能讓人了解熊本熊的可愛及努力，也讓孩子學習體諒他人、擁有敢於實踐的勇氣。

《熊本熊》漫畫在台上市，即獲許多媒體、讀者與粉絲們關注，日本讀賣新聞、熊本日日新聞等媒體更跨海報導。聯經出版為饗廣大讀者與粉絲，特別邀請熊本熊來台舉辦讀者見面會，於8月3日下午三點，在台北捷運中山地下街‧誠品書店R79舉行，當日讀者現場購書有限定版禮物，憑書還可加蓋熊本熊限定版戳章。機會難得，萌友們可別錯過！