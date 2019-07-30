全台逾7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭短繳單位最多

2019-07-30 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保署近日結算2017年健保補充保費，發現超過7萬家投保公司行號短繳補充保費，金額高達21億元，其中又以雙北、宜蘭地區短繳情形最嚴重。健保署預計今年10月底前寄出所有補繳款單，投保單位若繼續不繳齊健保補充保費，補繳寬限期一過，將被移送行政執行，強制繳納。

據現行健保法規定，保險對象除每月需依規定繳納一般保險費外，如有經常性薪資以外的高額獎金、兼職所得、執行業務收入、股利所得、利息所得、租金收入等6項所得或收入達一定金額以上，應另外繳納補充保險費，提升健保費負擔的公平性。

健保署承保組科長馮嘉柔表示，補充保險費由扣費單位於給付時扣取並彙繳健保署；投保單位每月支付的薪資所得總額大於受僱者投保金額總額時，也要依差額按月計繳補充保險費。健保署除透過發函、電話、舉辦說明會等多元管道加強輔導外，2015年起每年都會取得外部資料，經比對勾稽扣費單位申報資料後，進行補充保險費查核。

今年度各項補充保險費查核作業，結算2017年健保補充保費，查核7萬餘家公司行號，發現其應補繳補充保險費約21億餘元。21億元短交的補充保費當中，以投保單位薪資部分積欠16億元最多，其次為兼職所得1.8億元，再者為高額獎金1.6億元。

健保署各分區業務組轄區內都有應補繳公司行號，馮嘉柔進一步分析，歷年都是台北業務組轄區雙北、宜蘭短繳單位最高，2017年也不例外，但研判是因雙北、宜蘭公司母數，短繳單位才會多，並非刻意不繳納者集中於該地區。