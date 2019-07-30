全台逾7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭短繳單位最多
健保署近日結算2017年健保補充保費，發現超過7萬家投保公司行號短繳補充保費，金額高達21億元，其中又以雙北、宜蘭地區短繳情形最嚴重。健保署預計今年10月底前寄出所有補繳款單，投保單位若繼續不繳齊健保補充保費，補繳寬限期一過，將被移送行政執行，強制繳納。
據現行健保法規定，保險對象除每月需依規定繳納一般保險費外，如有經常性薪資以外的高額獎金、兼職所得、執行業務收入、股利所得、利息所得、租金收入等6項所得或收入達一定金額以上，應另外繳納補充保險費，提升健保費負擔的公平性。
健保署承保組科長馮嘉柔表示，補充保險費由扣費單位於給付時扣取並彙繳健保署；投保單位每月支付的薪資所得總額大於受僱者投保金額總額時，也要依差額按月計繳補充保險費。健保署除透過發函、電話、舉辦說明會等多元管道加強輔導外，2015年起每年都會取得外部資料，經比對勾稽扣費單位申報資料後，進行補充保險費查核。
今年度各項補充保險費查核作業，結算2017年健保補充保費，查核7萬餘家公司行號，發現其應補繳補充保險費約21億餘元。21億元短交的補充保費當中，以投保單位薪資部分積欠16億元最多，其次為兼職所得1.8億元，再者為高額獎金1.6億元。
健保署各分區業務組轄區內都有應補繳公司行號，馮嘉柔進一步分析，歷年都是台北業務組轄區雙北、宜蘭短繳單位最高，2017年也不例外，但研判是因雙北、宜蘭公司母數，短繳單位才會多，並非刻意不繳納者集中於該地區。
馮嘉柔提醒，查核作業各分區業務組均會先發函檢附查核名冊及相關資料供投保（扣費）單位檢視確認，如有疑義可檢附證明文件向所轄健保署各分區業務組申復更正應補繳金額，並請於收到繳款單後，一個月的期限內繳納。補繳寬限期一過，面對健保署催繳依然置之不理，投保單位將被移送行政執行，強制繳納。
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