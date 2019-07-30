台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷

相關新聞
台南境外移入登革熱病例再添一例 創20年來新高2019-07-30 12:30
影／查票屢遭羞辱攻擊 台鐵產工要求提高車長危險津貼2019-07-30 11:11
全台逾7萬家公司欠健保21億 雙北宜蘭短繳單位最多2019-07-30 13:11
台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕2019-07-30 13:11
公德心很不好攜帶？台北捷運車廂遭塗鴉 網傻眼怒譙：頭一次見到！2019-07-30 12:00
給急診、消防隊4年的愛心麵包要中斷 烘培坊老闆致歉2019-07-30 10:42
蘇花改邁向通車的最後一哩路 高壓送電了2019-07-30 10:35
《人生消極掰》：如何道別？強尼戴普最新力作2019-07-30 09:47
大家天天在「讀秒」忙是20世紀最可怕的疾病2019-07-30 08:47
不要用手拍死牠 小心防範隱翅蟲皮膚炎2019-07-30 14:31
門急診數連兩周下降 仍新增2幼童染腸病毒2019-07-30 14:28
「熊本熊」自傳漫畫中文版上市 8月3日來台會萌友2019-07-30 14:27
打玻尿酸眼下竟長「毛毛蟲」 醫師解釋原來是這個原因2019-07-30 12:48
找到倒裝幣磚財運到！台灣銀行這分行掀話題2019-07-30 12:43
陰道人工網膜疑慮 食藥署：遭國外禁用廠商已自主下架2019-07-30 12:09
夏天香港腳患者多 醫師提醒抹藥也要按摩吸收藥效2019-07-30 11:46
淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班2019-07-30 11:45
立委批衛福部對醫療植入物副作用消極 陰道網膜應下架2019-07-30 11:43
台灣團隊研究腸病毒71型逾20年 出版科普專書2019-07-30 11:17
捷運新蘆線車廂亂塗鴉 北捷：最高處7500元罰款2019-07-30 11:08
南迴電氣化工程五階段 公路客運9月起替代運輸2019-07-30 10:31
人參飲雞精當晚餐 貴婦瘦身不成還便祕 醫：母湯喔2019-07-30 09:41
南海低氣壓結構好 氣象局：可能成為第7號颱風「薇帕」2019-07-30 09:27
色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡2019-07-30 07:25
晴朗炎熱 氣象局對8縣市發出高溫黃燈2019-07-30 07:23
彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向2019-07-30 07:22
吳德榮：下周一呂宋島北的熱擾動 較有機會威脅台灣2019-07-30 07:16
熬夜K書胸劇痛 國中生竟氣胸2019-07-30 00:14
健康你我他／香水噴幾滴 避免汗臭味2019-07-30 00:14
監測火燒心 一顆膠囊就能傳身體數據2019-07-30 00:14
預防骨盆腔鬆弛 勤做凱格爾運動2019-07-30 00:14
原童彩繪 列車上路2019-07-29 23:50
退機場服務費 即起免手續費2019-07-29 23:40
2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠2019-07-29 23:40
境外登革熱新高 台南已27例2019-07-29 23:37
「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害2019-07-29 22:27
威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元2019-07-29 21:59
影／42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團2019-07-29 21:34
旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時2019-07-29 21:21
熱門文章
新手爸媽注意！一張圖看懂2－4歲育兒津貼去哪申請2019-07-29 15:42
「性格內向人」才有的4種特性 相處越久、越發現他們超厲害2019-07-29 22:27
你晉升億萬富豪了嗎？威力彩頭獎「14億」幸運兒出爐2019-07-29 21:14
空少任工會理事遭降調貨管員 法院認證華航秋後算帳2019-07-29 16:43
威力彩再槓！頭獎43連槓 下期頭獎上看15.2億元2019-07-29 21:59
南海低氣壓結構好 氣象局：可能成為第7號颱風「薇帕」2019-07-30 09:27
2至4歲育兒津貼周四起申請 40萬幼兒受惠2019-07-29 23:40
每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜2019-07-30 00:00
影／42人變25人 林懷民宣布雲門、雲二併團2019-07-29 21:34
色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡2019-07-30 07:25
鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG2019-07-29 17:27
蘇花改邁向通車的最後一哩路 高壓送電了2019-07-30 10:35
舅舅一通電話「又要做白工」 她大嘆台灣專業不值錢2019-07-29 15:46
捷運新蘆線車廂亂塗鴉 北捷：最高處7500元罰款2019-07-30 11:08
影／科摩多龍六口生吞猴子 驚悚畫面曝光2019-07-30 11:18
影／馬「迷路」？ 摔水溝用吊車平安救出2019-07-29 21:24
這絕對是真愛！曾之喬連三天帶新歡「小綠綠」出門2019-07-29 15:45
給急診、消防隊4年的愛心麵包要中斷 烘培坊老闆致歉2019-07-30 10:42
機票買了沒出國 申退機場服務費即日起免手續費2019-07-29 19:19
胃食道逆流3年增逾15萬人 5大危險因子要避開2019-07-29 16:43
【親子之間】楊富勇／非專業鋼琴家教2019-07-30 06:00
旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時2019-07-29 21:21
人參飲雞精當晚餐 貴婦瘦身不成還便祕 醫：母湯喔2019-07-30 09:41
吳德榮：下周一呂宋島北的熱擾動 較有機會威脅台灣2019-07-30 07:16
7-11再聯手MAISON PROMAX！限量天神包款集點加價購 斷貨宙斯款、赫拉款重現2019-07-29 17:15
台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕2019-07-30 13:11
彭啟明：周末起天氣變化大 就看熱擾動動向2019-07-30 07:22
退機場服務費 即起免手續費2019-07-29 23:40
【主婦心情】遊俠／氣炸鍋的遐想2019-07-30 06:00
雄中生帶書合影諷韓國瑜 出版社宣布再版2019-07-29 20:39
威力彩第108060期開獎2019-07-29 21:02
影／熊媽媽在哪裡？ 你家小黑熊在找妳2019-07-29 16:18
「火燒心」難解 胃酸逆流新檢測靠一顆膠囊就搞定2019-07-29 18:17
晴朗炎熱 氣象局對8縣市發出高溫黃燈2019-07-30 07:23
5成企業認為新鮮人不及格 因為「有問題不主動反應」2019-07-29 16:19
台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷2019-07-30 13:08
夏天心血管病好發3高莫輕忽 桃婦人雁行轉診迅手術保命2019-07-29 17:28
兒童無料遊戲場新去處 南港公園飛鳥溜索、樹屋溜滑梯玩整天2019-07-29 20:13
淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班2019-07-30 11:45
圖／龜山島瀕危台灣狐蝠現蹤 估計僅20至30隻2019-07-30 08:03
留言