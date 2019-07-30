台東池上駐村五年 蔣勳宣布告別縱谷

2019-07-30 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



作家蔣勳2014年起在台東池上駐村，成為池上最佳的文化藝術、觀光代言人。昨天他在臉書發文表示，他將告別縱谷，告別前希望再畫一張縱谷風景。

蔣勳說，他在東部縱谷駐村五年，看大河大山，天遼地闊，雲嵐自來自去，心無罣礙，在大風景前無瑣碎無是非，無憎無愛。