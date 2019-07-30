找到倒裝幣磚財運到！台灣銀行這分行掀話題

2019-07-30 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



位於台南府前路的台灣銀行台南分行，白色外牆以上千個布幣花磚裝飾，非常醒目美麗。不少遊客觀賞之餘，也發現其中一個布幣花磚竟是倒過來的，成為網友「檢查視力」熱門話題。

為何這個布幣花磚竟然倒過來，網友眾說紛紜，有人稱工人裝錯，有人說是刻意倒裝。也有文史工作者認為，會故意裝倒，是因國人在農曆新年時會將「春」、「福」倒著貼，取「春到」、「福到」的諧音，「布幣花磚」倒裝，也有「錢倒（到）了」之意，對銀行來說是好事。

台灣銀行台南分行總務襄理表示，該行建立於民國50年，當年為何會有花磚倒裝，大家並不了解，不過都知道有個花磚倒裝。至於有「錢到了」之意，他也聽過，但無法證實。

這片布幣花磚，是仿古時「布幣」，也是台灣銀行的標誌。文史人士指出，布幣的「布」，是指古代一種形狀像鏟子耕種的農具「鎛」，鎛音像布，後來就以布幣稱之。台灣銀行台南分行總務襄理說，全台台灣銀行中，只有台南分行外牆使用大片布幣花磚裝飾，獨一無二，吸引許多觀光客來此觀賞、拍照，也有人知道有片花磚倒裝，會在現場一直找。