聯晚之眼／護食安 消費者團體：肉品保存環境也應規範

2019-07-30 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



進口肉品期限該訂多久？是否要標示屠宰、包裝日期？行政院食安辦公室表示，消費者有知的權利，但如何規定需要跨部會討論，對消費者也比較有保障；消基會則說，除了雞肉，所有進口肉品標示都有相同問題，除了期限標示，業者的保存環境、方式，也應該規範。

行政院食安辦公室主任許輔說，針對食品標示，衛福部食藥署去年、今年都開會討論過，由於不同食品有不同的保存條件，消費者採購時候需要自行判斷。但最困難的是冷凍食品，原則上零下18度的低溫環境下，冷凍食品可以放很久不壞，因此保存期限有的訂一年、有的訂兩年，因為缺乏客觀的評估方法，現階段就是讓業者自訂。

他說，食品的樣態很多，要訂出原則或通則或規範，需要進一步、跨部會協調，對消費者才比較有保障。但他也說，冷凍食品放一年或放兩年，外觀上根本看不出來，若無規範，市場的公平與秩序會受到影響。

消基會董事長、台大農經系教授雷立芬表示，雖然這次是國內養雞業者先發難，但不光是雞肉，豬肉等其他肉品也有相同問題，但學界對標示的意見很分歧。所謂的有效期限，究竟是從生產當天，還是產品到港口那天開始算，政府可以針對所有產品一併討論，給業者訂定規範，雞肉可以是一個開端。

雷立芬表示，現在肉品僅規範要標示冷藏肉與解凍肉，但解凍應在什麼條件下解凍、解凍肉跟冷藏肉保存期限是否相同，肉品不單標示有效期限，儲存方式也要規範，否則僅標示冷藏或解凍，只做了一半。