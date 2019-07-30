聯晚之眼／雞肉標示涉食安 食藥署指效期由業者自律

2019-07-30 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



現行法規僅規定肉品要標示冷藏肉或解凍肉，保存期限標示由業者「自由心證」，政府無統一規範。衛福部食藥署認為業者應為自己的產品負責任，但農委會說，食藥署應該訂出冷凍冷藏的期限標準，且國產、進口業者標準一致；當有期限規範後，再要求訂定屠宰或生產日期才有意義。

衛福部食品組簡任技正陳瑜絢表示，食品的效期訂定，由業者根據自家產品的狀況、生產環境及運輸條件等，由業者自行評估產品的有效期間有多久，政府沒有規定哪一類產品保存效期有多久，業者要對自家產品的安全性負責。

衛福部食藥署食品組科長李婉媜也說，食品的有效日期應該由業者自己去評估，因為生鮮產品儲存控管權都在業者手上。她舉例，即使政府說生鮮的肉品可以放兩周，但若業者沒按照規定，或是生產運輸過程中在室溫放很久，「品質如何確保？」。

農委會畜牧處家禽科科長李宜謙表示，除了標示冷藏解凍肉外，目前沒有法源要求肉品要標示屠宰日期。過去業者也曾向食藥署要求，針對雞肉冷凍或冷藏可以保存多久給明確規範，且進口與國產雞肉規定要一致。

李宜謙表示，不論進口或國產雞肉，現行的保存期限就是業者自己訂，但業者訂了又總是被外界懷疑，既然這樣，業者當然會要求在食安法下制定規範，讓產業界能夠依循，但食藥署並未鬆口。