聯晚之眼／肉品專家：雞肉加工調味後 難辨國產、進口

2019-07-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



肉品專家表示，仔細看進口雞肉與國產雞肉，還是可以從色澤、口感風味等辨別，但加工肉品吃不出來。至於營養價值則差別不大。

中華民國養雞協會副理事長吳勇賜表示，進口白肉雞主要走加工路線，沾粉、沾料後做成各種炸物或雞排、雞丁、調理包等，經過加工消費者根本難以分辨。另外，台灣人喜歡雞腿與雞翅，西方人則喜歡雞胸，因此常把腿與翅賣來台灣。台灣產的白肉雞每公斤至少要60至70元，國產雞肉根本難以競爭。

東海大學畜產與生物科技學系教授吳勇初表示，進口雞肉因為是冷凍的，肉的顏色會比較差，販售時雖不會標示生產國，但會寫「解凍肉」。國產雞肉則會標明產地台灣，也會標示「冷藏肉」，加上消費習慣不同，進口雞肉以腿肉為大宗。

吳勇初表示，進口雞肉與國產雞肉「風味與口感」大大不同，因為雞肉經過冷凍以後，口感會變差，風味會下降，也不像冷藏肉一樣多汁，但營養成分相差就有限。台灣雞肉因為是宰殺後冷藏，新鮮又鮮嫩多汁，進口雞肉無法比。