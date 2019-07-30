台南境外移入登革熱病例再添一例 創20年來新高

2019-07-30 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市再添一例的登革熱境外移入新病例，由於東南亞今年疫情嚴重，相對台灣的境外移入個案也多，台南市衛生局提醒前往東南亞的民眾，返國後即使沒有發燒，也應自我管理兩周，一旦有發燒或疑似症狀，盡快就醫，避免疫情擴散。

台南市境外移入的病例目前已達26例，為近20年的新高，新增的病例為50多歲男性，住在安南區塭南里，衛生局表示，患者7/17-7/27前往越南探親，返國後28日全身發熱、骨頭酸痛，29號就前往就醫，這段期間都沒有四處亂走，是標準的面對可疑疫情的態度。

患者經醫師診察後進行登革熱NS1快篩為陽性，即進行通報及收住院治療。登革熱防治中心將在明天進行病例居住地戶內戶外加強清除孳生源及環境化學防治。

衛生局表示，泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期；印度今年截至6月底累計8千餘例；南亞巴基斯坦與孟加拉近期疫情上升；美洲地區病例數高於近2年各年總數。

從上述地區返國民眾、外籍學生、新住民、外籍移工若有發燒，無論NS1快篩陽性或陰性時，千萬不要趴趴走，應配合疫情調查，待驗血PCR檢驗結果（約1天的時間）確認非登革熱病例時再出門，以確保自身及社區民眾健康。若入社區後，請自我居家管理2星期，發現有發燒或疑似症狀，應儘速就醫。

衛生局表示，積水容器及非土壤的積水點，是登革熱病媒蚊喜愛產卵處，病媒蚊會將卵產於近水面的容器內壁（非水中）所以，民眾勿以為只要將水桶的水倒掉就不可能孳生病媒蚊，一定要用刷子或菜瓜布將容器內壁清刷後再把水倒在水泥地面，切勿倒水溝，如此才可安心不孵化成蚊。