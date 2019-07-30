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聯晚之眼／國產CAS雞凍半年就銷毀 進口肉連屠宰日都沒

2019-07-30 12:23聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

根據統計，我國進口白肉雞肉數量，去年已超過國內市場55%，進口數量為過去十年最高。由於國內對進口雞肉標示沒有明確規範，國內養雞業者要求，進口雞肉應標示「屠宰日期」，否則不僅有食安風險，持續大量進口也可能加速國內養雞產業萎縮。養雞業者正進行串連，擬向政府陳情。

現行法令僅規範進口雞肉須標示「冷藏肉」或「解凍肉」，並由進口業者自行標示肉品有效期限，但並未規定要標示屠宰日期和包裝日期。國內民眾購買進口雞肉時，不知道買到是哪年哪月宰殺、何時分裝。本報記者走訪賣場發現，不論是國內外雞肉，業者目前大多只標示「有效期限」。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，去年進口雞肉總量是21萬公噸，國產19萬公噸左右，國產、進口雞肉數量已出現了死亡交叉，今年進口算到6月底就已經有17萬公噸，業者感到生存空間被壓縮。

他表示，國內進口雞肉最大宗來自美國，從美國出貨到台灣，再快也要二至三個月，台灣工廠要拿到貨需要半年，也就是冷凍冰存了好幾個月的冷凍雞肉。他說，站在食品安全的角度，食品要標示清楚，所謂生產日期，應該是屠宰的那一天。

陳佑澈說，冷凍很久的進口雞肉，經過調味加工再賣給消費者，肉的品質根本吃不出來。長久下來，部分消費者也可能覺得便宜就好，造成國產雞肉市場萎縮。

他表示，政府遊戲規則要寫清楚，要讓消費者清楚知道自己買的、吃的食物是否新鮮安全。至於消費者要多花錢買一兩天內屠宰的新鮮雞肉，或是冰凍二、三個月甚至更久的冷凍雞肉，則由消費者自由選擇。

「要標大家一起來標」，陳估澈說，國產CAS優良雞肉，規定生鮮僅能存七天，國產雞肉願意明確標示宰殺日期，他有信心「不會標輸半年的（進口肉）」。

中華民國養雞協會副理事長吳勇賜表示，現行進口雞肉標示並沒有違反任何法規，但應該思考並告知消費者，吃的是多久前宰殺的肉品。台灣從毛雞到屠宰都有重重關卡檢驗，且要逐批檢查；反觀進口雞肉僅抽驗5%，國內外要求不同、標準不一，對台灣養雞業者並不公平。

桃園養雞協會理事長陳明俊表示，逼不得已的時候，業者不排除走上街頭。業者不能阻止消費者要吃什麼樣的肉，但有必要讓消費者清楚知道資訊。

此外，他說國產CAS優良肉品，冷凍後依規定半年內就要銷毀；但進口的冷凍雞肉，在生產國冷凍、運輸的時間不清，到台灣後還可以繼續冷凍販賣，國產、進口肉品冷凍期限規定不同，並不公平。

國內養雞業者要求，進口雞肉應標示「屠宰日期」，否則不僅有食安風險，持續大量進口也...
國內養雞業者要求，進口雞肉應標示「屠宰日期」，否則不僅有食安風險，持續大量進口也可能加速國內養雞產業萎縮。記者林俊良／攝影
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