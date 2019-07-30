夏天香港腳患者多 醫師提醒抹藥也要按摩吸收藥效

2019-07-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



俗稱香港腳的足癬，悶熱夏天患者更多，台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容提醒，要先確認足癬型態，用對藥再配合藥師指導正確擦藥，抹藥也要按摩，讓皮膚吸收藥效，並記住足部衛生「4原則」保持雙腳健康。

台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容表示，香港腳的臨床特徵大致有4種型態，可能合併出現，或接續發生，分別是：腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型」。

香港腳是因為頑強、傳染率高的黴菌引起，悶濕溫暖的環境特別容易滋長，台中慈濟醫院藥師劉凡瑀表示，醫師治療香港腳大都以塗抹抗黴菌藥膏為主，治療時間會因嚴重程度有所差異，大部分症狀要塗藥2到6周以上。擦對藥物外，藥膏塗抹方式也有竅門，他提醒：不是把藥擦滿、塗厚就好，而是要讓皮膚吸收才會有效果。劉凡瑀藥師建議擦藥時，應將藥膏塗抹於涵蓋病灶外圍2公分的正常皮膚，並且要按摩，藥膏才容易被皮膚吸收。另外擦完藥膏後，必須立即用肥皂洗手，防止黴菌傳染。他強調：不可以自行停藥，配合醫師走完整個療程，才能真正根除皮膚黴菌孳生。

林巧容醫師提醒，治療外，保持個人衛生也很重要，她提供足部衛生4原則供大家參考，

「保乾燥」雙腳與趾縫、鞋襪常保乾燥最重要。

「勤換洗」襪子每天清洗、換穿，鞋子也要常替換。

「選舒適」選擇吸汗佳的棉質襪及透氣性好的鞋子。