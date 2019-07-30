淡海輕軌9月起下班尖峰增班次 縮短到12分一班

2019-07-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北捷運公司總經理吳國濟今天在新北市道安會報中，報告淡海輕軌服務成果專案，他表示，自7月1日起第10列車投入營運，縮短平日上午尖峰班距，最小班距6分鐘，至今通勤旅次成長近四成，因此研議自9月起下班通勤尖峰時段，傍晚6點至8點增加班次服務，預計將從原15分鐘一班縮短到12班次。

吳國濟表示，會在尖峰時刻增加班次，是必須培養通勤族穩定的使用者，不用等太久就可以搭乘，增加使用的誘因，上午集中在7點至8點，最短縮到6分鐘，讓通勤族可以轉搭台北捷運；傍晚6點到8點會搭乘多是住在淡水區的人，從15分鐘一班縮短到12分鐘一班，未來再視情況決定是否會再調整。

另外，為了讓旅客更明確知道列車發車時間，吳國濟表示，未來會在輕軌紅樹林站增設發車時間倒數計時看板，避免旅客因追逐列車而受傷，同時配合行政院擴大行動支付使用率國家政策，將行動支付系統導入，透過行動支付輕鬆搭乘淡海輕軌、市區公車、Ubike及渡輪等暢遊淡水，擴及與飲食、購物的異業合作範圍。