台女赴美捐卵報酬24萬 術後腹部漲得像懷孕

2019-07-30 13:11 聯合新聞網 綜合報導



女網友捐卵後，腹部漲得和懷孕一樣大。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近年不孕夫妻借卵需求大增，萌生出捐卵商機。然而我國人工生殖法相對嚴謹，因此有仲介打出到美國捐卵的高額旅程，吸引許多年輕女子前往捐卵。一名女網友便在網路上分享自己赴美捐卵的經驗，表示自己吃避孕藥、打排卵針，最後順利取出35顆卵，並拿到美金8000元（約新台幣24萬元）。但是術後腹部不斷隱隱作痛，還漲得和懷孕一樣大，該名網友表示短期內不會再去捐卵。

這名女網友在PTT「WomenTalk」版分享赴美國捐卵的經驗。她透露自己打算捐卵後一查，才發現台灣捐卵仲介「滿坑滿谷」，且因為過程不透明很難多重比較，因此自己觀望了一年才行動。由於捐卵分為卵庫跟配對兩種，「卵庫就是捐到一間銀行給別人買，配對就是只捐給一對準父母」；該名網友因為不想像被挑豬肉一樣而選擇卵庫，但仍在上傳照片後被仲介嫌棄沒打扮，而必須重新拍照。

接著便是在台灣進行各項繁複的檢查，包括傳染病、基因等等，並在出發前一個月開始吃避孕藥調週期。但因為出發時間延誤，導致該名網友吞了40多天的避孕藥，「吃到厭世！」直到確定機票後才停止吃藥。

抵達美國後，女網友隔天便到醫院體檢，接著二至四天回診一次。除此之外，她還必須自己打排卵針。她表示看著卵子一天一天長大，「像一隻母雞在努力孵蛋」。過了兩週終於到了取卵日，她表示當天先簽同意書、打麻醉，20分鐘手術便順利完成，一共捐了35顆卵。手術結束後隔天，這名女網友便直接搭機返台。

該名網友表示「整體而言也不能說是完全沒有副作用」，因為身體隱隱有種不舒服的感覺。接下來她的肚子竟然漲超大ㄧ顆，「說是懷孕了也有人會相信」，但醫生只是要她多補充電解質，這些症狀大概持續兩個禮拜才消退。

該網友坦承自己是為了賺「不偷不搶的皮肉錢」而去美國捐卵，但也有網友提醒以旅遊簽證到美國捐卵是違法的行為。另外，也有醫生提醒，若使用大量排卵藥物量，則可能導致供卵者出血、感染或是罹患卵巢刺激過度綜合症，病人會呼吸困難、腹脹，甚至可能危及生命。