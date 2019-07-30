台灣團隊研究腸病毒71型逾20年 出版科普專書

2019-07-30 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



兒童夏天易感染的腸病毒71型，是腸病毒中最易導致重症者。我國醫學團隊1998年起研究腸病毒71型至今21年，已讓死亡率降至2%。台大醫院小兒部小兒感染科教授黃立民說，台灣各院目前都有處理腸病毒71型的流程，除非太晚送院，否則不易致死。

黃立民說，團隊自產的腸病毒71型疫苗，目前已進入第三期臨床試驗，預計明年上市。國家衛生研究院院長林奏延說，2007年以前，針對腸病毒71型的研究成果都來自台灣。世界衛生組職（WHO）曾邀台灣分享研究經驗，並引用台灣的腸病毒71型治療指引。

科技部司長莊偉哲表示，科技部2010年起將腸病毒71型納為台灣重要新興感染症研究專案計畫的主要推動主題，整合國內研發團隊，補助相關學者研究致病機轉、免疫新療法等多面向。為讓國人了解相關知識，團隊以科普精神整理研究成果，今天宣布專書「腸病毒71型的台灣經驗」出版。

黃立民說，腸病毒每年都有病例，第一波在夏天，第二波在9月開學前後。兒童年紀越小，尤其是5歲以前病發，症狀最嚴重。感染入口是人體的口咽部，病毒接著在腸子繁殖，蔓延至全身，例如皮膚、心臟，最嚴重的是蔓延至神經系統，就會導致腦炎。

黃立民說，醫學界過去認為腸病毒很普通，每年夏天造成幾個零星兒童死亡，不被小兒科認為是嚴重的病。直到1998年一名8歲女童在長庚醫院因腸病毒71型併發嚴重肺出血，入院16小時就死亡。林奏延說，腸病毒71型1998年爆發時，一年就有405個重症案例，78個孩童死亡，開始受到關注。

台大醫學院院長張上淳說，1998年起學界開始研究腸病毒臨床表現，到後來向下延伸至基礎研究。2003年爆發SARS也造成恐慌，且影響經濟，可見新興感染症會對國家造成威脅，基礎研究才能給建構相關知識，加速預防。