影／查票屢遭羞辱攻擊 台鐵產工要求提高車長危險津貼

2019-07-30 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



近日台鐵頻頻發生車長查票被旅客辱罵、被旅客咬或是拿刀挑釁事件，台灣鐵路產業工會今天上午開記者會，希望希望每列車多派一位列車長、成立不法侵害專案小組，要求台鐵讓車長的危險津貼常態化，並提高到1200元。對此台鐵局表示法規面已健全，執行面也加強中。

台鐵近日發生多起車長遭旅客不友善對待的案例。台鐵產業工會秘書長蕭農瑀說，從嘉義殺警案開始到昨天旅客拿出蝴蝶刀在車長前揮舞等案，讓車長心生畏懼，台鐵局卻沒有給予足夠協助。

台鐵產業工會監事也是車長的張育豪說，台鐵車常暴露在危險工作環境中，每月卻僅領有400到500元的非常態危險津貼，要求台鐵局應提高危險津貼並且常態化。

張育豪說，目前危險津貼有常態及非常態，第一級危險津貼以電務、工務為主，每個月能多領3000元；第二級危險津貼是運務、機務、電務、工務的巡軌人員，每個月能領1800元；第三級危險津貼則是機、運務等司機員跟調度人員，每個月能領1200元。

張育豪表示，九成的車長都是服務客車，在車上必須巡視車廂、查驗票、維修故障設備等，認為台鐵給予的危險津貼過少，尤其最近危險事件頻傳，對列車長造成很大壓力。他們希望台鐵局在人力足夠的狀況下，每輛列車都有兩位車長，正、副車長互相支援；若人力不允許，至少要給予車長更高的危險津貼，至少比照第三級領到1200元，以達到補償作用。

此外蕭農瑀說，台鐵局應成立不法侵害專案小組，與台鐵產業工會協商共擬通報流程，針對職場不法侵害事件提供法律援助，因公涉訟者提供訴訟費用並在出庭時給予公假；提供車長充足防護設備，如辣椒水，光是木棍是不夠的且不方便的，積極預防車上的危險。