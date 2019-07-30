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捷運新蘆線車廂亂塗鴉 北捷：最高處7500元罰款

2019-07-30 11:08聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，搭台北捷運多年，「還真的第一次看到這種畫面，清潔人員看到會哭吧？」原來是有乘客在車廂內留下塗鴉，對此，台北捷運公司回應，調閱監視器畫面，初步了解為一名男性旅客所為，可依照《大眾捷運法》第50條第1項第9款最高可處7500元罰款，目前該列車已送機廠清潔完畢。

日前一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，捷運車廂三人座的後方窗台邊，被人用藍筆在上面亂塗鴉及寫字，搭捷運這麼多年，還真的第一次看到這種畫面，也提到「清潔人員看到會哭吧，為什麼要這樣糟蹋捷運，公德心很不好攜帶嗎」，強調自己已拍下照片和通知站上值班站長，以利後續依相關規定處理。

北捷表示， 28日晚間11點，中和新蘆線一輛行駛到頂溪站的列車，有民眾在頂溪站向站務人員反映列車遭到塗鴉，列車開到終點站時，司機員於南勢角站回報，1部列車1處窗框下緣，遭人書寫文字，該列車已送機廠清潔完畢。

北捷表示，已調閱監視器畫面，初步了解為一名男性旅客所為，依照《大眾捷運法》最高可處7500元罰款，也提到其實北捷清潔人員相當辛苦，不管酷暑或寒冬，日以繼夜輪班，如果地板上有髒污，會搬來「磨蠟機」清洗，包括地板、 牆壁和內窗，至少需要2小時才能完成一輛列車的清潔工作。

北捷課長凌啟堯呼籲旅客共同維護台北捷運乾淨整潔，如見任何異常行為，在列車上可透過通話器，在車站可通知站務人員，將儘速依法處理。

中和新蘆線行駛到頂溪站的列車一處窗框下緣被人拿筆亂塗鴉。圖／翻攝爆怨公社臉書社團
中和新蘆線行駛到頂溪站的列車一處窗框下緣被人拿筆亂塗鴉。圖／翻攝爆怨公社臉書社團
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列車捷運北捷
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