給急診、消防隊4年的愛心麵包要中斷 烘培坊老闆致歉

2019-07-30 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



一名烘培坊老闆在臉書「爆怨公社」發文說因店裡生意的狀況，他不能再持續送愛心麵包了，只希望他的正能量可以影響更多人及更多企業。圖／取自臉書「爆怨公社」 分享 facebook 一名烘培坊老闆在臉書「爆怨公社」發文說2015年八仙塵爆事件後發現醫護、消防人員徹夜搶救傷患，卻無人關心，隔天起就在打烊後把賣不完的麵包到台北的醫院急診處、消防分隊長達四年，但因店裡生意的狀況，他不能再持續送愛心麵包了，只希望他的正能量可以影響更多人及更多企業。

這名烘培坊老闆的留言感動許多網友，紛紛說「有你真好」，「已經很棒了、善事要量力而為」，更多人問店址想去支持老闆；也有消防隊員說，他們分隊也曾受惠，要截圖轉發群組聲援。

老闆劉英鑫發文說，自己是樂觀以及正能量滿滿的人，2015年我看見了新聞播報著八仙塵爆事件的消息時，當天晚上到半夜整個大台北地區醫護人員及消防人員，全體動員疲於奔命的搶救著傷患，這些第一線人員的辛苦，卻沒人去關心，隔天就決定在自己有能力的時候，應該要為他們做些什麼。他的能力就是每天晚上只要有許多賣不完的麵包，可以送到這些第一線人員手上。

他說，這四年來一直重複著送愛心麵包的旅程，雖然偶有身心疲憊，不過有天把麵包送到消防單位，消防員剛出任務回來時，揮汗如雨的對他說：謝謝你，出任務到現在都沒吃晚餐，謝謝你的麵包。急診室的護士也說：半夜顧著病人及家屬，常常忙到半夜餓了沒得吃，還好有他的麵包。

劉英鑫說，當下他更確定做這樣的事情是有意義的，於是因為這樣，他的愛心旅程動力源源不絕，「每當他們說謝謝的時候，其實應該是我對他們說謝謝」。不過他想告訴這些第一線人員，最近店裡生意或許不允許他持續下去了，但他想發文讓大家知道，這些第一線人員的辛苦。還說，希望有能力的企業可以回饋社會，發揮社會企業的責任。