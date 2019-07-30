蘇花改邁向通車的最後一哩路 高壓送電了

2019-07-30 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花改除蘇澳與東澳路段已通車，其他路段即將在今年底達到通車標準，明年初、農曆過年前通車，而象徵工程重要里程碑、意涵著隧道即將正式完成的送電工程，已陸續完成，工程邁向通車的最後ㄧ哩路。

交通部公路總局蘇花改工程處今天指出，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」南澳和平路段及和中大清水路段，總計長度約29.1公里，其中隧道總長度佔約20.7公里，此路段共有武塔隧道長0.4公里、觀音隧道長7.9公里、谷風隧道4.6公里、中仁隧道4.8公里及仁水隧道2.9公里。

其中觀音、谷風隧道間以僅長60公尺的鼓音橋相連接，整體隧道長度於國內僅次於雪山隧道。

蘇花改工程處表示，土建工程團隊歷經8年艱鉅困難的施工環境，雖受谷風隧道106年發生大抽坍，中仁隧道蘇拉颱風影響變更路徑及長度，仁水隧道地處國家公園範圍僅能單向開挖等不利因素影響下，目前土建工程已交出亮麗的成績單，讓相關機電標得採用分區進場施工，使部分隧道機電工程設備能先完成安裝定位及受電前準備工作。

同時，這兩路段規劃3處台電高壓受電點，漢本161kV特高壓變電站、中仁隧道及仁水隧道高壓變電站，分別在今年5月14日、6月25日與4月11日獲台電公司供電。

蘇花改工程處指出，後續在施工團隊日以繼夜努力打拚下，高壓電力纜線透過管道，自漢本特高壓變電站，經漢本路堤、漢本高架橋，逐步串聯谷風隧道、觀音隧道直達武塔隧道北口機房，並在7月下旬將22.8kV電力供應到武塔、觀音隧道主要電力機房。

蘇花改工程處指出，另一方面，仁水隧道、中仁隧道洞內輔助機房，在團隊努力趲趕下，已於5月22日及7月27日分別達成第一內部分區供電目標，後續將戮力趕辦其它輔助機房分區供電。

蘇花改工程處表示，送電後，隨即進行攸關用路人安全的照明、消防、水霧、通風等設備分區單機、系統、整合測試等試運轉作業，隧道也將逐步蛻變為目前台灣最先進的公路隧道，送電是此項工程重要的里程碑，意涵著隧道即將正式完成，也是工程邁向通車的最後ㄧ哩路。