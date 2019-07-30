人參飲雞精當晚餐 貴婦瘦身不成還便祕 醫：母湯喔

2019-07-30 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名40歲貴婦因丈夫長期慣性外遇，拿吃當紓壓，暴肥16公斤，出現月經1年來1次、失眠等更年期症狀，夜夜追劇到天明，看起來像50多歲阿桑，下定決心減重，以人參飲、雞精、蜆精取代晚餐，以為1天1罐量少營養夠，沒想到瘦身不成，還喝出嚴重便祕，經向中醫師蔡惠君求診，調理身體，飲食調整為三餐飲食均衡，不敢再亂喝飲品，3個月瘦了10公斤，月經也回歸正常，更年期症狀也迎刃而解。

蓮樺中醫診所院長蔡惠君說明，想要瘦身一定要飲食均衡，喝飲品取代正餐的減重方式是錯誤的；有的民眾誤以為不吃米飯、水果戒糖來瘦身，但事實上，米飯、水果中含有膳食纖維、酵素和水分等，若嚴格禁絕，恐因缺乏代謝效素，而反讓代謝率下降，用喝的不易有飽足感，蜆精鈉含量高，易水腫，都不利瘦身。

蔡惠君說，這名貴婦因心情鬱悶，屬於「肝鬱血熱」，人參飲很多使用的是高麗參，屬於溫補，雞精也是溫補，喝多反而如同「火上加油」，造成虛火旺盛，口乾舌燥、便泌外，也睡不好，讓更年期症狀加遽。