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對付偏頭痛 醫師建議預防性藥物治療

2019-07-30 09:09聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名37歲公司女高階主管，兩周來天天為頭痛所苦，除了影響工作，夜裡還常因此失眠，只能靠吞止痛藥、打止痛針苦撐，後來確診為慢性偏頭痛合併潛在藥物過度使用性頭痛，要求停用止痛藥並接受肉毒桿菌素注射後，頭痛終於大幅改善，生活品質也因此提升。

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師楊依倩指出，患者自述頭痛史可回溯至大學時代，好發於壓力大或失眠時，且常伴隨惡心感，而最近更因工作壓力大，頭痛程度與頻率惡化；頭痛處多集中於兩側顳葉或後枕葉，幾乎跟著脈動產生劇痛，需天天吞止痛藥，嚴重時得一次吞3、4顆，還得打止痛針，令她苦不堪言。

楊依倩說，偏頭痛為最常見的頭痛型態之一，造成全球約3%的失能人口，起因為三叉神經釋放「降鈣素基因關聯胜肽」並與腦膜上的血管作用，引起血管舒張與發炎反應，再進一步經由三叉神經傳遞疼痛訊號至腦幹、丘腦和大腦皮質而產生疼痛訊號。

典型的偏頭痛症狀多為單側、搏動性發作，常伴隨惡心、嘔吐、怕光或怕吵，發作時間可長達數小時甚至數天，疼痛程度常迫使病患就醫接受治療。

楊依倩說，民眾若有反覆偏頭痛發作且嚴重影響生活、頻繁頭痛（每個月超過4次發作，或8天以上）、無法使用止痛藥或使用止痛藥無效者，都可以考慮預防性藥物治療，而其中若每個月頭痛天數超過15天，其中8天的頭痛符合偏頭痛條件，且持續3個月以上，則符合慢性偏頭痛的診斷。

她介紹，除了藥物治療外，偏頭痛也可透過肉毒桿菌素注射，藉由阻斷興奮性神經傳導物質釋放到腦膜血管上引起的發炎反應，來阻斷痛覺訊息的傳遞。注射方式為每3個月注射一次，在前額、雙側顳葉、後腦與雙側上肩頸等31個部位注射肉毒桿菌素，平均施打一次藥效可持續3到6個月，除了可降低5成以上的頭痛、遠離止痛藥，還可進一步改善活品質。

楊依倩提醒，肉毒桿菌素注射治療慢性偏頭痛已獲台灣衛生主管機關核可使用，安全性高，但健保沒有給付，需自費接受治療。

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師楊依倩（左）指出，偏頭痛可透過肉毒桿菌素注射，藉由阻...
亞洲大學附屬醫院神經內科醫師楊依倩（左）指出，偏頭痛可透過肉毒桿菌素注射，藉由阻斷興奮性神經傳導物質釋放到腦膜血管上引起的發炎反應，來阻斷痛覺訊息的傳遞。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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