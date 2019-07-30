色彩鮮艷的矽膠鍋鏟和餐具耐熱嗎？ 專家分析看這裡

2019-07-30 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



五顏六色的矽膠廚具與餐具正夯，手持彩色矽膠鍋鏟，感覺廚藝都變得厲害了起來。矽膠和塑膠看起來好像？到底能不能耐高溫？食藥署在「食藥好文網 」為大家解惑，矽膠材質與塑膠不同，耐溫範圍較廣，大約可耐受零下40〬C到零下220〬C，高溫260〬C以下都可安心使用。

矽膠(silicone)全稱為矽橡膠（Silicone Rubber），主要成份是SiO2·nH2O，是矽氧樹脂（polysiloxanes, 俗稱silicone）其中一種型態的矽氧聚合物，不存在於自然界，是由二氧化矽中所提煉成的材質，必須靠人工合成製造。而矽(silicon)是製作玻璃、水晶的重要成分。

由於矽膠製作過程中，不需要加入塑化劑使之軟化就能具有彈性，耐高溫範圍較廣，也應用在各種醫療器材上，像矽膠手套、保溫盒的矽膠圈、奶嘴等產品。

在國內，自2017年7月起，所有重複性、一次性食品器具及包裝，如塑膠、矽膠、橡膠製品，均須標注耐熱溫度。矽膠雖耐高溫，但會依不同組成配方，而影響耐熱溫度。